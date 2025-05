Sich über Kirchentage aufzuregen, ist ein billiges Geschäft. Zu offensichtlich haben sich die Veranstaltungen in den letzten Jahrzehnten zu Karikaturen linksprotestantischer Betroffenheitskultur gewandelt. Zu deutlich wird die Kirchentagsbewegung von einem linksalternativen Politikmilieu geprägt, seiner grausamen Ästhetik und aggressiv-kitschigen Sprache.

Auch in diesem Jahr genügte ein einfacher Blick in das Kirchentagsprogramm, um auf Veranstaltungen und Programmankündigungen zu stoßen, die selbst schlimmste Befürchtungen übertreffen. Themen wie Queerness, Gender, Klimaschutz, Diversität, Anti-Rassismus und Transsexualität beherrschen die Foren. Gesellschaftspolitik dominiert die Veranstaltungen. Selbst die Bibelarbeit verkommt zur Politposse.

Da gibt es etwa „Queere Tiere auf der Arche – der interaktive Gottesdienst unter dem Regenbogen“. Oder Workshops zu „Polyamorie und Nichtmonogamie“, zu „Queer in der Klimakrise“ und „Werde mutig und stark. Empowerment für BIPoC/PoC-Kinder“. Selbstverständlich gibt es eine „Namenssegnungsfeier für trans*, inter und nonbinäre Menschen“. Und die queer-feministische Schreibwerkstatt darf auch nicht fehlen.

Der Kirchentag ist Spiegelbild der verlogenen Diskurse in Deutschland

Wie gesagt: Der evangelische Kirchentag übertrifft leicht jedes noch so gemeine und klischeebeladene Zerrbild, das konservative Kritiker von ihm zeichnen. Unwillkürlich fragt man sich, wie tief man im Sumpf des eigenen ideologischen Milieus stecken muss, um nicht zu bemerken, wie lächerlich man sich damit macht, wie abstoßend die allgegenwärtige Gefühligkeit wirkt und wie penetrant die zur Schau getragene Ergriffenheit. Wie vernagelt muss man sein, um nicht mehr mitzubekommen, wie entwürdigend, wie albern und hässlich das alles ist?

Natürlich bietet der Kirchentag auch Nischen gegenüber der Deutungsallmacht linksprotestantischen Monokultur. Etwa ein Abendmahl der Herrnhuter Brüdergemeine – großartig. Eine stille Andacht nach Art der Quäker. Eine Debatte über die Politisierung der evangelischen Kirche mit Julia Klöckner. Aber das sind Randerscheinungen.

Damit ist der Kirchentag Spiegelbild der verlogenen Diskurse in Deutschland: Man redet sich in Ekstase in Sachen Vielfalt, berauscht sich an Diversität und Buntheit – versinkt aber in einer beklemmenden Homogenität und intellektuellen Einfalt. „Mutig, stark, beherzt“ lautet das Motto des Kirchentages in Abwandlung eines Zitates aus dem 1. Korintherbrief. Doch man ist weder mutig noch stark, sondern feige, opportunistisch und angepasst. Das ist umso ärgerlicher, als hinter der Idee des Kirchentages ein ganzes Bündel zentraler reformatorischer Einsichten steht, die das Tor zu Aufklärung und Moderne weit aufstießen.

Eine für Protestanten nicht hinnehmbare Vermengung von Welt und Religion

Da ist zunächst das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Klerus und Laie. Nach reformatorischer Auffassung sind alle Menschen gleich vor Gott. Eine privilegierte Elite mit einem Sonderverhältnis zu Gott gibt es nicht. Leider nur haben unsere zeitgenössischen Prediger von Diversität und Genderismus diese wichtige Erkenntnis Luthers ignoriert und sehen sich als säkularkatholischen Klerus der alleinseligmachenden Lehre.

Wichtig ist auch die Idee der unsichtbaren Kirche. Denn die wahre Kirche ist nicht von Menschen gestiftet, residiert nicht in von Menschen erbauten Kathedralen und zelebriert nicht von Menschen erdachte Rituale, sondern ist für Luther von Gott gewirkt und daher vor unseren Augen verborgen. Doch der moderne Politprotestantismus will sich nicht verbergen. Er trägt seine Sichtbarkeit in geradezu obszöner Weise vor sich her und erhebt sich zu einer Institution mit neukatholischem Wahrheitsanspruch.

Damit einher geht – drittens – eine für Protestanten nicht hinnehmbare Vermengung von Welt und Religion. Es ist die große Einsicht paulinischer und lutherischer Theologie, Welt und spirituellen Sphäre radikal zu trennen. Diese Entzauberung des Profanen ermöglichte Säkularisierung, moderne Wissenschaft und Aufklärung. Vor allem aber unterband sie die Verklärung des Gewöhnlichen, die Anbetung des Weltlichen. Doch der Linksprotestantismus macht aus seiner Götzenverehrung keinen Hehl. Man betet Grenzwerte an, sexuelle Präferenzen oder Geschlechtsidentitäten. Die Welt wird wieder spirituell aufgeladen.

Kurz und gut: Im Kern fußt der Kirchentag auf Ideen, die konstitutiv sind für unsere Moderne. Über die Jahrzehnte wurden diese Grundeinsichten jedoch in ihr Gegenteil pervertiert. Man betet wieder das Weltliche an, erhebt sich zu einer sichtbaren Kirche und geriert sich als Elite der Wahrhaftigkeit. Dieser Verrat an den aufklärerischen Ideen der Reformation ist schlimmer als jeder Diversitäts-Workshop.