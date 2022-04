So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Novalis bedeutet so viel wie: der Neuland Bestellende. Und Neuland bestellte von Hardenberg. Erzogen in Geist eines strengen Pietismus, aufgewachsen unter dem Einfluss eines eher lebensfrohen Onkels, studierter Montanwissenschaftler und Mineraloge, zugleich erfüllt vom Geist romantischer Poesie und der Philosophie Fichtes, versuchte Novalis alles in seinem Werk zusammenzufassen: unorthodoxe Religiosität, poetische Theorie, naturwissenschaftliches Denken und die nachkantische Philosophie.

Geboren wurde Friedrich von Hardenberg vor 250 Jahren, am 2. Mai 1772, auf dem Rittergut Oberwiederstedt in Thüringen, damals Grafschaft Mansfeld. Die Hardenbergs waren ein ursprünglich niedersächsisches Adelsgeschlecht. Ihm entstammte auch der berühmte preußische Reformer Karl August Fürst von Hardenberg. Friedrichs Vater Erasmus von Hardenberg, zunächst Gutsbesitzer, später kursächsischer Salinendirektor, hatte sich nach einer lebenslustigen Jugend zu einem strengen Pietismus bekehrt.

1790 schrieb sich Friedrich von Hardenberg an der juristischen Fakultät der Universität Jena ein, doch statt Rechtswissenschaften hörte er Vorlesungen bei dem damaligen Star der Philosophie Johann Gottlieb Fichte und studierte bei Friedrich Schiller Geschichte. Es wird der Startschuss sein für einen einzigartigen intellektuellen Aufbruch.

Im April 1791 erscheint Hardenbergs erstes Gedicht in dem von Christoph Martin Wieland herausgegebenen Neuen Teutschen Merkur. Es ist gezeichnet mit „v. H…g“ und erkennbar unter dem enormen Eindruck verfasst, den Schiller auf den jungen Studenten machte. Das Metrum der Verse etwa ist Schillers „Die Götter Griechenlands“ entnommen: „Nimmer schwanden undankbar die Freuden, traumgleich mir in öde Fernen hin“, lauten die ersten beiden Zeilen.