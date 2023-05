Vielen Kommentatoren gilt Frank Sinatra als erster Popstar aller Zeiten. In gewissem Sinne stimmt das sogar. Denn Sinatra war der erste Künstler, der in allen Massenmedien zugleich mit großem Erfolg präsent war: Schallplatte, Radio, Kino, Fernsehen. Zudem beherrschte er traumwandlerisch das, was einen Popstar zum Popstar macht: sich ein Image und eine ikonische Ästhetik zuzulegen. In seinem Fall: Smoking, Hut, Fliege, Zigarette, Whiskeyglas. Und natürlich damals schon: Affären, Exzesse, zerlegte Bars, verprügelte Reporter.