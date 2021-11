Sein überragender Ruf als Weltromancier, sein unglaublicher Erfolg und die ungeheuerliche Wirkung, die er im 19. und 20. Jahrhundert entfaltet hat, trüben jedoch mitunter den Blick auf sein Werk. Wie bei vielen Künstlern, so gibt es auch in diesem Fall nicht nur den einen Dostojewski, den Titanen der Literatur und russischen Nationalheiligen, sondern ziemlich viele, höchst unterschiedliche Dostojewskis. Das liegt zum Teil in seiner Biografie begründet, aber nicht nur.