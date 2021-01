Zu keiner Epoche hat der Deutsche ein ambivalenteres Verhältnis als zum zweiten Kaiserreich. Galt es unseren Großeltern noch als die „gute alte Zeit“, so hat sich dieses Bild ab den sechziger Jahren grundlegend geändert. Das liegt zum einen daran, dass von da an die Zahl der noch lebenden Augenzeugen kontinuierlich abnahm, vor allem aber sorgte das gesellschaftspolitische Klima nach 1968 für eine Neubewertung. Aufbauend auf der sogenannten Fischer-Debatte über die Kriegsschuldfrage am Ersten Weltkrieg wurde das Kaiserreich in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend zum Wegbereiter des Dritten Reiches, zu einer Brutstätte von Chauvinismus, Militarismus und Antisemitismus.

Dass man mit gutem Grund auch ein anderes Bild zeichnen könnte, etwa von einem für seine Zeit hochmodernen Land, einem Rechtsstaat mit effektiver Verwaltung, niedrigen Steuern, florierender Wirtschaft, technischen und wissenschaftlichen Spitzenleistungen auf dem Höhepunkt seiner kulturellen Entfaltung und auf dem Weg in eine konstitutionelle Monarchie, ging in dem Furor, eine Kontinuitätslinie von Bismarck bis Hitler aufzeigen zu wollen, unter. Erst in jüngerer Zeit hat sich, etwa durch die Arbeiten von Christopher Clark und Herfried Münkler, ein differenzierterer Blick auf die Kriegsschuldfrage und damit auf das Bild des Kaiserreichs als Ganzes etabliert.