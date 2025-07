Es ist der 3. März 1907. Zusammen mit seiner Frau und einem Kollegen der psychiatrischen Klinik Burghölzli in Zürich trifft Carl Gustav Jung in der Berggasse in Wien ein. Seit Jahren steht er mit dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud in Briefkontakt. Nun besucht der Schweizer Mediziner zum ersten Mal den von ihm hochgeschätzten Kollegen.

Doch auch Freud ist der Besuch aus der Schweiz hochwillkommen. Die Reaktionen der Fachwelt auf die Psychoanalyse sind zumeist verhalten bis abwertend. Vor allem Künstler und Intellektuelle begeistern sich für die Idee, das Unbewusste zu erforschen. Den Wissenschaftler Freud kann das nicht befriedigen. Da kommt der renommierte Psychiater aus der Schweiz gerade recht.