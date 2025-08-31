Historische Aufnahme vom Bauhaus, aufgenommen von Erich Consemüller
Historische Aufnahme des Bauhaus Dessau, aufgenommen von Erich Consemüller / Foto: Erich Consemüller/Stiftung Bauhaus Dessau

100 Jahre Bauhaus Krach ums Flachdach

Vor 100 Jahren eröffnete das Bauhaus seine Pforten in Dessau. Durch die Hand von Walter Gropius entstand ein neuer Architekturstil: minimalistisch, klar und funktional. Es war ein Sieg der Moderne – und der Beginn einer Kontroverse.

VON JUSTUS ULBRICHT am 20. September 2025 13 min

Justus Ulbricht ist Historiker und Spezialist für die Kultur der Moderne. Er ist Geschäftsführer des Dresdener Geschichtsvereins.

„Das Bauhaus kommt aus Thüringen.“ Es ist gerade einmal sechs Jahre her, dass dieser selbstbewusste Slogan anlässlich des damaligen 100-jährigen Jubiläums der berühmten Kunstschule allerorten zu lesen war. Ebenso populär in jenem Jahr: „Das Bauhaus kommt aus Weimar.“ Slogans, die sich eingebrannt haben. Und das, obwohl es niemals „das“ oder auch nur „ein“ Bauhaus gegeben hat. So richtig es war, die Gründung dieses Laboratoriums und Experimentierfelds der Moderne im Jahr 1919 durch Walter Gropius in der „deutschen Klassikerstadt“ an der Ilm zu verorten, so verwegen war es zugleich auch.

Denn die traditionalistische Haltung der Mehrheit des deutschnational gesonnenen Bildungsbürgertums in Weimar hatte schon sechs Jahre nach der Gründung dafür gesorgt, dass das Bauhaus aus Weimar wieder wegging. Die Front der „Goethe-Deutschen“, die Walter Gropius einmal als „kleine Clique alteingesessener Kunstmumien“ bezeichnet hatte, sowie der Umschlag des landespolitischen Klimas zugunsten der sogenannten „Ordnungsbund“-Regierung – ein konservatives Bündnis, das sich von völkischen Kräften tolerieren ließ – entzogen dem Bauhaus bald den Boden.

