Vor allem aber war er ein Bestsellerautor. Seine Werke wurden in über 50 Sprachen übersetzt, die Auflage seiner Bücher liegt weltweit bei über 40 Millionen. Er war mit Sicherheit der erfolgreichste und bekannteste Schriftsteller Polens: Stanislaw Lem. Am heutigen Sonntag wäre er 100 Jahre alt geworden. Nach eigener Auskunft wurde Lem übrigens erst am 13. September geboren und das Geburtsdatum aus Aberglauben vordatiert. So berichtet es jedenfalls sein Biograf Wojciech Orlińskis. Ob das nun Flunkerei war oder nicht – schwer zu sagen.