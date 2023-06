Vor den heutigen Beratungen zur geplanten Krankenhausreform zwischen dem Bundesgesundheitsminister und seinen Vertretern aus den Ländern in Berlin, war die Erregungskurve zumindest medial erneut im roten Bereich. Die Debatten um die Schieflage in den deutschen Kliniken und die möglicherweise fehlerhaften Rezepte bei deren Rettung, hatten Lauterbach unter Druck gesetzt. Wieder einmal, so muss man hinzufügen. Denn schon während des allerersten gemeinsamen Gipfels am 6. Januar diesen Jahres, schlugen die Wogen im Streit um die Zukunft der gut 1719 von der geplanten Reform betroffenen Kliniken hoch.