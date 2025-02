Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Kein politischer Begriff wird in diesen Tagen von Angehörigen der regierenden politischen Parteien so oft zur Kennzeichnung ihrer selbst benutzt wie „Demokratie“ und „demokratisch“. Dass sie demokratisch sind und sie die Demokratie verteidigen, ist im Grunde die einzige Botschaft, die etwa Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann in der denkwürdigen Debatte vor der Abstimmung am vergangenen Freitag und zuvor am vergangenen Mittwoch nach dem Entschließungsantrag verbreitete (hier ab 3:24:10 und hier). Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will, wie er auf dem Höhepunkt seiner Parteitagsrede versprach, „die Angriffe auf die Demokratie zurückschlagen“. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich desgleichen. Auch er verspricht, die Demokratie nicht im Stich zu lassen (hier ab 3:18:40).

In der Praxis gehört für beide Parteien der Rest-Ampel-Koalition dazu ganz selbstverständlich, die vergangene Woche vom Bundestag per Entschließungsantrag geforderten Maßnahmen nicht umzusetzen. Dazu kann sie zwar tatsächlich keine noch so große Bundestagsmehrheit zwingen, sofern es keine entsprechenden Gesetze gibt, aber dennoch sollte eigentlich die Frage naheliegen: Ist es demokratisch, wenn eine Mehrheit der Vertreter des Volkes einen eindeutigen Willen zu bestimmten politischen Maßnahmen offiziell beglaubigt, aber die Regierung sich darum einfach nicht kümmert?