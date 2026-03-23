- Wo bleibt die Empörung über den dreifachen Schuldenbetrug?
Die Mega-Neuverschuldung ist an sich schon fragwürdig und ihr Zustandekommen auch. Doch selbst die Zweckentfremdung der Schulden wird im politmedialen Komplex hingenommen. Auf die Dauer wird das verheerende Folgen haben.
Die lapidare Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf die Nachricht ist vielleicht nicht weniger erschreckend als die Nachricht selbst. Denn sie hatte bis auf ein paar kritische Kommentare überhaupt keine konkreten politischen Folgen. Das Thema Zweckentfremdung des „Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“ scheint abgehakt, fast schon wieder vergessen.
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