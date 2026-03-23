Zweckentremdung des „Sondervermögens“ - Wo bleibt die Empörung über den dreifachen Schuldenbetrug?

Die Mega-Neuverschuldung ist an sich schon fragwürdig und ihr Zustandekommen auch. Doch selbst die Zweckentfremdung der Schulden wird im politmedialen Komplex hingenommen. Auf die Dauer wird das verheerende Folgen haben.