Kralle
Bundesadler im Bundestag am 18.03.2025 / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Zweckentremdung des „Sondervermögens“ Wo bleibt die Empörung über den dreifachen Schuldenbetrug?

Die Mega-Neuverschuldung ist an sich schon fragwürdig und ihr Zustandekommen auch. Doch selbst die Zweckentfremdung der Schulden wird im politmedialen Komplex hingenommen. Auf die Dauer wird das verheerende Folgen haben.

VON FERDINAND KNAUSS am 24. März 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die lapidare Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf die Nachricht ist vielleicht nicht weniger erschreckend als die Nachricht selbst. Denn sie hatte bis auf ein paar kritische Kommentare überhaupt keine konkreten politischen Folgen. Das Thema Zweckentfremdung des „Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“ scheint abgehakt, fast schon wieder vergessen. 

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Theodor Lackner | Di., 24. März 2026 - 11:06

Nicht nur gibt es keine anerkannte Opposition gegen die Schuldenorgie (nur eine stigmatisierte), auch die Disziplinwirkung der Märkte ist weitgehend beseitigt durch die Währungs- und, jetzt auch, Schuldenunion in Europa. Man ist ganz besoffen von der herbeihalluzinierten "Transformation", dass sämtliche Sicherungen durchbrennen. Dafür fällt mir noch eine wesentlich stärkere Bezeichnung als "Hütchenspieler" ein.

Achim Koester | Di., 24. März 2026 - 11:44

Abschaffung der Schuldenbremse und dem verlogenen Begriff "Sondervermögen". Jeder Unternehmer, der Passiva als Aktiva bilanziert, würde für Jahre in den Knast wandern, aber Politiker lassen sich noch dafür feiern.

Heidemarie Heim | Di., 24. März 2026 - 14:19

Also bitte verehrter Herr Knauß;)! Auf der Suche nach einem Schuldigen? Wo doch ALLE außer der AfD und dem ein oder anderen Experten, welcher die zweifelhafte Ehre hatte oder hat NIE vom Markus, der Caren oder dem Louis eingeladen zu werden;), um dem geneigten TV-Publikum ohne Geschwurbel zu verklickern was finanztechnisch auf ihre Nachkommen zukommend gerade Fahrt aufnimmt, sich süffisant lächelnd wie gestern Abend Herr Lindner beim Louis zurücklehnen und sich keiner Schuld bewusst sind? Und wie Sie ganz richtig sagen das ein oder andere (Ein-)Geständnis eigener Verfehlungen doch nur denen hinter der Brandmauer noch mehr Zulauf bescheren würde. Denjenigen, die so empörungsgeeignete Sprüche loslassen wie: "Man muss erst was kaputt gehen lassen, um es (in unserem Sinne?) neu aufzubauen!"
Oder sonstige "Weiche von mir Satan!"-Vorschläge aus der Opposition zur Zusammenarbeit;)?
"Wenn hier Einer was kaputt macht, dann wir selbst! Basta!"
"Aber die Experten..?"
"Sind nicht unsere!" MfG

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