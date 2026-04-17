Flüchtlinge 2015
Migranten warten Mitte September 2015 an der deutsch-österreichischen Grenze zwischen Freilassing und Salzburg auf der Saalbrücke / picture alliance / SZ Photo / Lukas Barth-Tuttas

Zuwanderung, Kriminalität und Extremismus Die deutsche Migrationsdebatte führt ins Nichts

Eine Mitte, die diesem Land ein gutes politisches Angebot unterbreiten will, darf die Probleme in Zusammenhang mit Migration nicht verschweigen. Ihr Auftrag ist, selbstbewusst ein Angebot zu formulieren, das hier endlich Fortschritte bringt.

VON WOLFGANG KUBICKI am 18. April 2026 8 min

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Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

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Kaum ein Thema hat die politische Diskussion so langanhaltend und intensiv geprägt wie die Migration. Und das, obwohl nach den Ereignissen des Jahres 2015 zunächst die Tendenz entstand, im politischen und publizistischen Raum problematische Aspekte der damaligen Entwicklung nur ungern anzusprechen. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch gut gemeinte Zurückhaltung nicht zwangsläufig zu guten Ergebnissen führt. Denn nicht trotz, sondern teilweise gerade wegen dieser Haltung sind Ressentiments in Teilen der Gesellschaft eher gewachsen als zurückgegangen.

Inzwischen haben die meisten Parteien erkannt, dass sie sich dem Thema stellen müssen. Dabei wird jedoch häufig ein zentraler Fehler gemacht. Selbstverständlich ist es richtig, auf die konsequente Durchsetzung des Rechtsstaats zu pochen. Das gilt für das Aufenthaltsrecht ebenso wie für die Strafverfolgung und die Abschiebung von Straftätern ohne Aufenthaltsrecht. Aber bei aller Wichtigkeit: Das Einfordern solcher Maßnahmen beschreibt zunächst einmal staatliche Grundpflichten. Es greift zu kurz, daraus den Eindruck entstehen zu lassen, die strukturellen Probleme seien damit bereits gelöst. Wer Erwartungen weckt, die sich so nicht erfüllen lassen, riskiert Enttäuschung und Vertrauensverlust.

Unbequeme Wahrheiten

Setzen wir uns mit ein paar unbequemen Wahrheiten auseinander. Ausländer sind bei Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, deutlich überrepräsentiert. Für Bayern hat die Welt am Sonntag es kürzlich wie folgt aufgeschlüsselt: Syrer etwa 16-mal höher, Afghanen 14-mal höher und türkische Staatsangehörige viermal höher. Politik darf sich nicht darin erschöpfen, hier auf eine konsequente Strafverfolgung zu pochen. Politik hat vor allem auch die Aufgabe, die Zustände zu beenden. Mit Rechtsstaatsappellen allein ist das nicht getan. Und hier fangen die Probleme erst richtig an.

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Zum einen gibt es immer noch Stimmen, die meinen, das Beschreiben des Problems sei kontraproduktiv. Clara Bünger von den Linken lässt sich etwa in der Welt am Sonntag so zitieren, dass es nicht „sinnvoll“ sei, darauf zu schauen, „ob die Tatverdächtigen einen sogenannten Migrationshintergrund haben“. Der hierdurch entstehende Eindruck sei irreführend. Es gehe vielmehr um Faktoren wie „Alter, Geschlecht und prekäre Lebensverhältnisse“. Dass die Zuwanderung des zurückliegenden Jahrzehnts hauptsächlich aus jungen Männern bestand und in viel zu großem Maße in die Sozialsysteme ging, wird also immerhin implizit anerkannt. Warum bei der Auswertung der Statistik Alter, Geschlecht und soziale Lage bewertet werden dürfen, nicht aber der Migrationshintergrund, bleibt dennoch ihr Geheimnis. Wirklich durchdacht erscheint mir das nicht.

Bildungssystem massiv unter Druck

Die nächste unbequeme Wahrheit ist, dass die Zuwanderung unser Bildungssystem massiv unter Druck setzt. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern in Deutschland, deren überwiegende Familiensprache nicht Deutsch ist, beträgt inzwischen mehr als 34 Prozent – wohlgemerkt im gesamten Bundesgebiet. Welche Bildungsperspektive geben wir jungen Menschen, wenn wir zulassen, dass in Deutschland Schulklassen existieren, in denen eine Mehrheit nicht ausreichend Deutsch spricht? Es macht mich wirklich rasend, dass das in der politischen Diskussion kaum noch breit problematisiert wird. Ein Vorstoß von Bildungsministerin Prien im vorigen Jahr verpuffte völlig wirkungslos. Die Politik versündigt sich an den Bildungsbiografien ganzer Generationen. Schon wieder! Die Schäden, die die Corona-Politik jungen Menschen und ihrer Entwicklung zugefügt hat, sind ja noch nicht einmal im Ansatz aufgearbeitet.

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Schließlich ist die dritte unbequeme Wahrheit, die ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, dass es schlicht ein Märchen ist, wir würden unser Islamismusproblem nur „importieren“. Die Wahrheit ist, dass es vor unseren Augen wächst und gedeiht. Die Extremismusstudie des BKA ist eindeutig und schockierend: Fast die Hälfte aller jungen Muslime ist latent oder sogar manifest anfällig für Islamismus. Ein Umstand, der in der Berichterstattung über die zugrunde liegende „MOTRA-Studie“ von vielen Medien überhaupt nicht thematisiert wurde. So berichtete etwa die Tagesschau in einer Meldung über den Anstieg der Aufgeschlossenheit für rechtsextreme Ideologien, nicht aber über das beschriebene Islamismus-Phänomen.

Es ist ziemlich blind, zu glauben, dass ein Problem verschwindet, wenn man es nicht weiter thematisiert. Aber ebenso blind ist es, anzunehmen, dass es sich bei diesen jungen Muslimen nicht in erheblichem Maße um junge Deutsche handelt – auch aus Familien, die schon in zweiter oder dritter Generation hier leben und die sich nicht in ihren Familien, sondern in ihrem Umfeld oder im Netz radikalisiert haben. Es ist das erklärte Ziel islamistischer Gruppen, junge Muslime gegen die europäischen Gesellschaften, in denen sie leben, aufzubringen und abzugrenzen. Und sie sind dabei erfolgreich.

Totschweigen ist keine Lösung

Was ist also zu tun? Das Problem totzuschweigen oder vor ihm zu kapitulieren, ist bestimmt keine Lösung. Es gibt Lösungsansätze, aber die sind – wie gesagt – zäh, schwierig und verlangen ein entschlossenes und koordiniertes Vorgehen.

Zunächst ist der Zuzug endlich unter Kontrolle zu bringen. Innenminister Dobrindt hat hier richtige Schritte auf den Weg gebracht, und das gilt es anzuerkennen. Entscheidend wird aber sein, ob wir die Außengrenzen der EU endlich so kontrollieren können, dass ein unkontrollierter Zuzug nicht mehr zu erwarten ist. Wer trotzdem zu uns kommt, ohne einen Schutzstatus erlangen zu können, muss das Land verlassen. Es gibt kein Menschenrecht auf Zuzug nach Deutschland. Wer kein Aufenthaltsrecht hat, hat auch keinen Anspruch auf staatliche Leistungen in Deutschland. Der Staat hat eine verfassungsrechtlich verankerte Schutzpflicht auch gegenüber diesen Menschen. Er sollte ihr jedoch nicht durch Alimentierung im Inland, sondern durch finanzielle Förderung der Ausreise nachkommen. Die so frei werdenden Kapazitäten ermöglichen eine schnellere, effizientere und angemessenere Versorgung derjenigen, die mit Schutzstatus zu uns gekommen sind. Das beugt auch einer Radikalisierung in überfüllten Flüchtlingsunterkünften vor. Ich halte es für unanständig, dass wir Menschen ein Schutzversprechen geben, die vor gewaltbereiten Islamisten geflohen sind, und sie dann in deutschen Flüchtlingsunterkünften mit eben dieser Gruppe konfrontieren.

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Abschiebungen scheitern oft an der fehlenden Aufnahmebereitschaft der Herkunftsländer oder an fehlenden Papieren. Die Abschiebung in Drittstaaten außerhalb der EU ist rechtlich möglich, wie der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages bestätigt hat. Dann sollten wir auch alles daransetzen, dies rechtssicher umzusetzen. Dass einzelne Bundesländer die Durchsetzung von Ausreisepflichten mit populistischen Maßnahmen wie „Winterabschiebestopps“ oder Ähnlichem unterlaufen, ist nicht mehr hinnehmbar. Die Länder haben hier verfassungsrechtlich kein eigenes Ermessen, sondern lediglich Bundesrecht zu vollziehen. Wo dies nicht geschieht, sieht die Verfassung Wege vor, die Bundesländer zum ordnungsgemäßen Vollzug anzuhalten. Davon ist gegebenenfalls auch Gebrauch zu machen.

Anwachsen von Problemvierteln nicht weiter hinnehmen

Das Entstehen und Anwachsen sogenannter Problemviertel sollten wir nicht weiter hinnehmen. Wenn ein Bündel von bestimmten Quoten – etwa bei den Deutschkenntnissen in der Schule – nicht eingehalten wird, müssen Kommunen die Möglichkeit haben, einzuschreiten. Neben der bestehenden Möglichkeit der Wohnsitzauflage sollte die Gewährung von Sozialleistungen an Integrationsmitwirkungspflichten geknüpft werden. Zukünftig sollte auch kein Kind mehr eingeschult werden, wenn es nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt. Hier müssen alle Kinder auf einen Mindeststand gebracht werden, bevor eine Beschulung den Erfolg haben kann, den wir uns wünschen – und zwar unabhängig von Hautfarbe oder Herkunft.

Letzteres ist zwar ebenfalls eine Selbstverständlichkeit, aber sie ist zu betonen, weil sich nicht nur Parteien der Mitte mit platten und vereinfachenden Lösungsvorschlägen hervortun, sondern vor allem auch die AfD. Den Islamisten nicht unähnlich, versuchen dort viele, unterschiedliche Teile der Gesellschaft gegeneinander in Stellung zu bringen. Bloß, dass dort die Grenzziehung von vielen nicht religiös, sondern rein ethnisch-kulturell begründet ist. Das ist unterkomplex und gefährlich für den inneren Frieden unseres Landes.

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Es ist wichtig, dass wir diese Vereinfachungen durchbrechen und dass wir offen sagen, wo die Probleme liegen. Die politische Mitte hatte in der Vergangenheit schlicht zu wenig Ambitionen, dieses Thema entschlossen anzugehen. Aus lauter Vorsicht gegenüber der einen oder anderen Seite hat man sich hinter wohlmeinenden, aber letztlich nur scheinbar klaren Phrasen versteckt.

Die von mir geschilderten Vorschläge sind ebenfalls noch keine abschließende Antwort, aber sie reichen aus, um verschiedene politische und mediale Akteure in helle Aufregung zu versetzen. Ich habe das mehrfach erlebt. Gut so – denn wir müssen diese Diskussion schonungslos führen. Eine Mitte, die diesem Land ein gutes politisches Angebot unterbreiten will, darf sich weder auf das Verschweigen von links noch auf die rhetorische Dominanz von rechts einlassen, sondern muss selbstbewusst und klar ein Angebot formulieren, das uns in dieser Frage endlich einen bedeutenden Schritt nach vorne bringt.

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Wolfgang Borchardt | Sa., 18. April 2026 - 08:53

Preußen aufgenommenen Hugenotten und den ab 2015 aufgenommenen Migranten sind die Unterschiede eklatant.

Wolfgang Borchardt | Sa., 18. April 2026 - 09:00

täglich mit wehenden Fahnen zu Grabe getragen. Die AfD steht Spalier. Hinterher hinkt die liberale Opposition, ganz ohne Markenkern und Lobby.

Achim Koester | Sa., 18. April 2026 - 09:56

denkt auch nur im Traum daran, tatsächlich wirksame Maßnahmen gegen die illegale Migration zu ergreifen. Alle überbieten sich in Scheingefechten, die dem Bürger, der am härtesten darunter leidet, Sand in die Augen streuen sollen. Dabei gäbe es solche, wie z.B. die Vollversorgung auf das absolute Minimum zu begrenzen, d.h. den Pullfaktor zu eliminieren.
Hinzu kommt, dass der Beitragszahler im Sozialsystem mit ihrem Geld Millionen subventionieren, die nie eingezahlt haben und es voraussichtlich auch nie tun werden. Das erüllt m.E. den strafrechtlichen Tatbestand des Betrugs.

Urban Will | Sa., 18. April 2026 - 10:06

auch von Ihnen nur ein inhaltsleeres „müssen“ und „sollen“ und den Unsinn, die „meisten Parteien“ hätten erkannt...
Nichts ist erkannt, nichts passiert. Dass Sie hier den Dobrinth für seine Schein-Maßnahmen loben, toppt das ganze noch.
Deutschlands Grenzen sind noch immer offen wie Scheunentore und solange das so ist, wird der Irrsinn weitergehen. Und außer der AfD juckt das noch immer niemanden wirklich. Da werden nur Schein-Debatten geführt.
Und noch immer wird das Füllhorn ausgeschüttet. Würde man damit mal anfangen – keine Geldleistungen mehr – dann würde der Zustrom schon mal weniger werden. Dann weiter: keine Gesundheitsleistungen ohne Eigenbeteiligung. Und nur das Minimum. Ohne harte Maßnahmen geht da nichts. Und noch immer die Annahme, es kämen weitestgehend „Schutzsuchende“. Wäre das so, wäre die Zahl der zugewanderten Islamisten gleich Null, denn davor fliehen die doch angeblich.
Ja, es kann sein, dass man einigen „echten“ Flüchtlingen Unrecht tut. Aber das ist unvermeidlich.

Dirk Nowotsch | Sa., 18. April 2026 - 10:24

...unsere Staatsbürgerschaft ist einen Dreck wert! So einfach ist das! Deutsche Bürger ohne Migrationshintergrund bekommen nichts, außer einen Tritt in den Allerwertesten! Wir werden ausgepresst und Weggeworfen! Ausländer bekommen diese Staatsbürgerschaft GESCHENKT, quasi NACHGEWORFEN! Mit GOLDSTATUS, also lebenslanger Vollalimentierung über Generationen hinweg! Es wird immer vom Einwanderungsland und Fachkräften gesprochen!? Durften Sie schon einmal, in der USA, einer Zeremonie zur Einbürgerung teilnehmen? Wenn es dort jemand wirklich geschafft hat!? Dann schwören diese Menschen auf der Flagge der USA, oft mit Tränen der Freude und Rührung in den Augen! Dort lernt man NATÜRLICH die Sprache! Hier bekommt seinen Pass einfach auf dem Amt, natürlich BESCHLEUNIGT und los geht die Sause auf fremden Kosten! Wer da fordert, den neuen Bürgern die Gesetze und Verhaltensregeln bei zubringen, ist ein Nazi und bekommt gesagt: "Er möge doch Auswandern" wenn es ihm hier nicht mehr gefällt!".

Heidemarie Heim | Sa., 18. April 2026 - 11:09

Ist es nach geehrter Herr Kubicki,nach all der Zeit eine schonungslose Diskussion zu verlangen.Denn es geht beim Thema Integration durchaus auch um ethnisch-kulturelle Unterschiede.Denn nicht nur die für Islamismus empfänglichen jungen Männer,auch Frauen sind zum IS, lehnen unsere freiheitliche Rechtsordnung ab,sondern es kamen Menschen zu uns bzw. leben schon lange bei uns, denen Antisemitismus von Kindheit an nicht fremd oder verurteilen sweet wäre.Nur ein Aspekt von vielen.Da braucht es keine AfD,um zu sehen und zu kapieren,dass es letztendlich um das was man Innere Sicherheit nennt vom Staat nur noch mäßig bis gar nicht mehr gewährleistet wird.Oder es Ex-Aussen-und Innenministerinnen gab,denen es egal war ob Pass und Identität echt waren und Visa wie Kamelle verteilten. Wie war das mit Phrasen a la "Wir schaffen das"?Und wenn nicht,ist das nicht mehr mein Land?Aber am Breitscheidplatz usw. 🐊Tränen vergießen u. die Opfer hängen lassen während die Täter...Es hat sich ausdiskutiert!

Heidemarie Heim | Sa., 18. April 2026 - 11:19

"verurteilen sweet!" liebe Autokorrektur soll was sein?
Sollte natürlich "verurteilenwert" heißen.Ich gelobe Besserung! MfG

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 18. April 2026 - 11:21

in Bezug auf die Migration dem Osten der Bundesrepublik ein bisschen etwas voraus hat.
Natürlich gab es die auch im Osten, aber im Westen ist sie hoffentlich schon tiefer verankert.
Ich kann viel nachdenken darüber, wie sich Verhältnisse entwickelten, manch Knoten versuchen aufzudröseln, aber zuletzt hat mich doch der Gedanke einer "Neu-Ordnung der Dinge" fasziniert, die nicht wirklich neu ist, sondern eine ganz alte Geschichte von der Liebe, bestenfalls.
Sah gerade "Monsieur Claude und sein großes Fest".
Ich vertraue auf die Liebe.
In diesem Sinne:
"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis"...
Nichts Neues also:) und selbst die Film-Serie wird noch weitere Folgen haben?

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