- Die SPD erteilt der Union vergiftete Ratschläge
SPD-Politiker raten der CDU, mit der Linkspartei künftig pragmatisch umzugehen. Dahinter steckt parteipolitisches Kalkül: Die Sozialdemokraten wollen Die Linke – zusätzlich zu den Grünen – als weiteren inoffiziellen Koalitionspartner ins Boot holen, um die Union stärker unter Druck zu setzen.
Wenn eine Partei einer anderen einen Ratschlag gibt, dann ähnelt das eher Schlägen als wohlwollenden Hinweisen. Das gilt besonders bei Ratschlägen zwischen Koalitionspartnern. So auch bei der Aufforderung mehrerer Sozialdemokraten, die CDU solle ihre Abgrenzung zur Linkspartei aufgeben. „Die CDU täte gut daran, ihr Verhältnis zur Linken neu zu bewerten“, sagte Jochen Ott, designierter Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen SPD für die Landtagswahl 2027, dem Spiegel. Die Gleichsetzung von AfD und Linkspartei sei angesichts der fortschreitenden Radikalisierung der AfD „längst nicht mehr zeitgemäß“ und verharmlose die AfD.
