Zusammenarbeit mit der Linken? Die SPD erteilt der Union vergiftete Ratschläge

SPD-Politiker raten der CDU, mit der Linkspartei künftig pragmatisch umzugehen. Dahinter steckt parteipolitisches Kalkül: Die Sozialdemokraten wollen Die Linke – zusätzlich zu den Grünen – als weiteren inoffiziellen Koalitionspartner ins Boot holen, um die Union stärker unter Druck zu setzen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 19. Februar 2026 6 min

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Wenn eine Partei einer anderen einen Ratschlag gibt, dann ähnelt das eher Schlägen als wohlwollenden Hinweisen. Das gilt besonders bei Ratschlägen zwischen Koalitionspartnern. So auch bei der Aufforderung mehrerer Sozialdemokraten, die CDU solle ihre Abgrenzung zur Linkspartei aufgeben. „Die CDU täte gut daran, ihr Verhältnis zur Linken neu zu bewerten“, sagte Jochen Ott, designierter Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen SPD für die Landtagswahl 2027, dem Spiegel. Die Gleichsetzung von AfD und Linkspartei sei angesichts der fortschreitenden Radikalisierung der AfD „längst nicht mehr zeitgemäß“ und verharmlose die AfD.

Peter William | Do., 19. Februar 2026 - 18:13

ist total am Ende. Die einstige Volkspartei die früher 40+ % an Zustimmung bei Wahlen erhalten hat kommt nicht mehr über 15 % auf Bundesebene. Und das auch nur weil ein wirklichkeitsresistenter Teil der Bevölkerung halt wählt was sie immer schon gewählt haben!

Kann man machen, man könnte als CDU aber auch einfach die Reißleine ziehen, diese Koalition verlassen und eine Minderheitsregierung bilden oder endlich eine Koalition bilden die auf gemeinsamen Inhalten basiert.

Da würde natürlich an erster Stelle die AfD auftauchen mit der die inhaltliche Schnittmengen bei 71 Prozent liegt. Oder man lässt sich halt vorführen, fordert Zensur usw. usf.

Das wird aber nicht helfen liebe CDU, wollt ihr an der Macht bleiben müsst ihr schon die Wahlen abschaffen, da gab's eine Partei in der deutschen Vergangenheit, die ging genauso vor wie ihr jetzt, deren Lösung hieß Ermächtigungsgesetz. Ich würde aber ein anderes Ablenkungsmanöver empfehlen, den Reichstag ständig abzufackeln ist dann doch öde!!

Günter Johannsen | Do., 19. Februar 2026 - 19:05

1989 hat der Souverän deutlich, klar und ein für allemal entschieden: nie wieder Kommunismus - weder Roten, noch Grünen! Mit einer SPD, die ihrem Koalitionspartner einen solch vergifteten Vorschlag unterbreitet, ist weder Staat zu machen, noch in einer Koalition zu verweilen. Will die CDU nicht den gleichen Fehler machen, wie Kohl seinerzeit mit IM-Erika, muss Friedrich Merz jetzt Mut beweisen und aus dieser Koalition mit einer nunmehr kommunistischen LINKE-SPD aussteigen. Dann können die Menschen auch erkennen, dass es ihm nicht nur um die Kanzlerschaft geht. Und er hätte die Chance, bei Neuwahlen mit einer starken CDU/CSU als starker Kanzler hervor zu gehen!
Offensichtlich haben die SPD-Genossen Willy Brandts Warnung vergessen: „Wer sich mit der kommunistischen Einheitsfront einlässt, geht daran zugrunde!“

Günter Johannsen | Do., 19. Februar 2026 - 19:15

Da gibt es nur eines: die Brandmauer nach rechts abzutragen und mit der AfD Gespräche zu führen, denn da gibt es die meisten Schnittmengen. Diese gegenwärtige SPD muss sich jetzt fragen lassen: ist linker Faschismus besser? Wollt ihr Sozial-Demokraten, oder Sozial-Faschisten sein?!

IngoFrank | Do., 19. Februar 2026 - 19:54

lange gefordert die CDU gegenüber den SED- Erben zu öffnen.
Außerdem ist es doch in Sachsen und vor allen in Thüringen gängige Praxis, entweder die SED- Erben zu zu tolerieren wie in der vergangenen Legislatur Rammeliw & Co. Oder wie derzeit die Brombeere samt Dr. mett nur Mehrheiten dank linker Stimmen erreicht.
Die schwarzen Seelen sind längst an links grüne Teufel verkauft ……
Was denken Sie denn was die CDU bei den beiden LTWahlen die in diesem Jahr anstehen macht, wenn es gegen die AfD mit einer Koalition ohne den SED Erben nicht reichen sollte ? Sie glauben gar nicht, wie schell das Koalitionsbett für die SED Erben angewärmt ist. Das wird am nächsten Tag schon proklamiert.
Das die SPD den gleichen Schritt in MV mit den SED Erben macht, ist auch klar, weil es diese Art der Zusammenarbeit der beiden „Einheitsparteien“ schon nach 88 praktiziert wurde. Schon vergessen ? Die roten Socken Wahlkämpfe der CDU zum Thema ?
MfG a d Erfurter Republik

Theodor Lanck | Do., 19. Februar 2026 - 20:48

Vorab: Ich halte generell nichts von Ausschlüssen oder Brandmauern, egal ob nach links oder rechts. Wie eine Zusammenarbeit konkret aussehen könnte, muss sich an Inhalten entscheiden.

Aber dass die SPD der CDU eine Lockerung des Ausschlusses der Linken ausgerechnet in einer Zeit nahelegt, wo die Linken wieder radikaler werden, sagt mehr über die SPD, als ihr lieb sein kann. Die Ramelow/Ringstorff/Gysi-Linken der 90er und 00er Jahre wurden inzwischen abgelöst von neokommunistischen und offen antisemitisch-islamistischen Jungkadern, die offen gegen den pluralen Austausch agitieren. Wenn die CDU sich darauf einlässt, mit denen engere Bande bis hin zu einer Koalition zu knüpfen (und mit der AfD nicht), dann bekennt sich die CDU offen zum Wechsel ins Linke Lager.

Urban Will | Do., 19. Februar 2026 - 22:28

heit in der neueren deutschen Geschichte „einzigartige“ Union springen. Man baut schon mal vor, um dann im Spätsommer bei den Ostwahlen AfD-Verhinderungskoalitionen zu bilden, in denen alle noch über die 5% gesprungenen Altparteien sich zusammenschließen. Fünf Jahre noch wird man den Wählern zeigen, wie sehr einem deren Votum am Ar... vorbei geht, aber dann werden, sollte den Wählern nicht noch das letzte bisschen Verstand abhanden gekommen sein, die Blauen im Osten absolute Mehrheiten holen. Vorher kapieren es diese unsäglichen Lügner und Feiglinge der Union halt nicht.

Ich wiederhole mich: am kommenden Wochenende wird die zur Lächerlichkeit verkommene Union ihren Untergang beschließen. Unter der Wacht der Matrone wird man die Brandmauer verfestigen und das wird nichts anderes bedeuten, als die Linken mit ins Boot zu holen. Fritzchen wird den Schoßpudel machen, zu mehr ist er eh nicht fähig.
Ich kann gar nicht mehr in Worten ausdrücken, wie sehr ich diesen Haufen verachte.

