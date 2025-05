Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wirklich überraschen können die jüngsten migrationspolitischen Nachrichten aus Berlin und Warschau nicht. Sie entsprechen schließlich einem Muster, das man von Friedrich Merz schon kennt: auf große, markige Versprechen folgen bei erster Kritik bald deutlich zahmere Worte und manchmal sehr zurückgenommene oder gar widersprechende Taten.

Der neue Innenminister Alexander Dobrindt hat stärkere Kontrollen und „höhere Zahlen an Zurückweisungen“ an den Außengrenzen angekündigt – „Schritt für Schritt“. Man werde dafür sorgen, dass die Polizisten Zurückweisungen vornehmen „können“ (also nicht müssen), auch wenn die Betreffenden um Asyl bitten. Nicht zurückgewiesen würden auch künftig „vulnerable Gruppen“.

Merzens Wahlversprechen vs. Merzens Kanzlerworte

Zur Erinnerung: Merz hatte im Wahlkampf versprochen: „Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.“

„Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) January 23, 2025

Sehr viel weniger markig klang Merz auch nach seinem ersten Besuch in Warschau. Dass die polnische Regierung nicht begeistert ist, wenn deutsche Grenzpolizisten Armutsmigranten abweisen, war zu erwarten. Ministerpräsident Donald Tusk rief nach gemeinsamen europäischen Lösungen und Merz stimmte ein: „Wir werden uns um gemeinsame europäische Lösungen bemühen.“ Viel anders hätte das Olaf Scholz vermutlich auch nicht formuliert.

In Polen ist man sich im Politikbetrieb und in der breiteren Öffentlichkeit eben weitgehend einig: Man will keine Asylzuwanderung. Dafür wurde das nationale Asylrecht Polens gerade deutlich eingeschränkt. Und vor allem tut Polen seit Jahren dreierlei: Man errichtet ein hartes Grenzregime an der EU-Außengrenze nach Belarus, man macht sich selbst durch vergleichsweise geringe staatliche Versorgungsleistungen und Fehlen einer „Willkommenskultur“ (weder staatlich noch „zivilgesellschaftlich“ in Form von NGOs) so unattraktiv wie möglich, und nicht zuletzt lässt man Asylzuwanderer mit mehr oder weniger offener Unterstützung dahin weiterreisen, wo eine viel attraktivere Versorgung lockt, nämlich nach Deutschland.

Für alle EU-Nachbarstaaten und die Schweiz gilt ähnliches. Auch potentielle andere Zielstaaten wie die Schweiz und Österreich, die sich schon protestierend zu Wort meldeten, sind froh über jeden Asylzuwanderer, der nicht bei ihnen bleibt, sondern nach Deutschland will. Da stören Grenzkontrollen und Zurückweisungen natürlich.

In Deutschland fürchtet man sich vor den eigenen Interessen

Aber in Deutschland ist man sich eben nicht einig. Obwohl spätestens seit 2015 unübersehbar ist: Es gibt einen umgekehrten Wettbewerb innerhalb Europas um die Unattraktivität für Armutszuwanderung auf Asyl-Ticket. In Warschau ist man sich dessen sehr bewusst und handelt entsprechend rational im Eigeninteresse. Aber Deutschland traut sich offenbar immer noch nicht, diesen Wettbewerb aufzunehmen und das eigene nationale Interesse zu verfolgen.

Stattdessen glaubte man 2015 und ein Großteil der politischen und Meinungsmacherklasse tut es weiterhin, dass Deutschland keine eigenen Interessen (etwa am Schutz des inneren Friedens und der öffentlichen Haushalte) zu haben und stattdessen einer höheren moralischen Verpflichtung zu folgen habe. Die läuft de facto darauf hinaus, weiter bereitwillig die Illusion des individuellen Rechts auf Asyl aufrecht zu erhalten auch für Menschen, die bereits andere EU-Staaten durchwandert und sogar dort einen Asylantrag bereits gestellt haben. Und vor allem diese Migranten weiterhin auf einem Niveau zu versorgen, das fast demjenigen für einheimische Sozialfälle entspricht.

Merz, Dobrindt und die anderen nun regierenden Innenpolitiker der Union wirken immer noch zutiefst verunsichert, ängstlich und übersensibel bei jeglicher Kritik an der von ihnen versprochenen Migrationswende. Diese Furchtsamkeit werden sie überwinden müssen, wenn sie nicht scheitern wollen. Das gilt für die ganz rationale Interessenpolitik der Nachbarstaaten, denen gegenüber die Bundesregierung entschlossen die eigenen Interessen vertreten sollte. Das gilt aber vor allem für die Kritik im Innern, also von mitregierenden Sozialdemokraten und einem Meinungsestablishment, das sich durch die bisherigen Asylpraxis eine moralistische aber teilweise auch materielle Rendite verschafft.

Deutschlands Asyl-Attraktivität ist das zentrale Problem

Viel entscheidender für den Erfolg der Migrationswende als Zurückweisungen an der Grenze und Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ist etwas anderes: das Herunterfahren der staatlichen Versorgungsleistungen. Das ist der eigentliche Hebel, den Merz anlegen müsste – und zwar nicht zuletzt gegen seinen Koalitionspartner. Denn das Sozialsystem und die fortgesetzte „Willkommenskultur“, zu der auch das Heer der entsprechenden NGOs gehört, ist der entscheidende Pullfaktor für Armutsmigranten.

Im Ausland, nicht zuletzt in Polen, ist diese Wahrheit jedermann längst klar. Der Vertraute von Polens Premierminister Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz, sagte im Cicero-Interview:

„… es handelt sich vielmehr um ein strukturelles Problem der Bundesrepublik. Ob es nun von Lukaschenko und von Putin angeworbene Menschen sind oder Flüchtlinge aus anderen Regionen der Welt – der Magnet, der sie anzieht, ist die hohe Sozialhilfe, die in Deutschland jedem Asylbewerber gewährt wird. Gleichzeitig sagt Olaf Scholz, dass er kein Geld für Rüstung ausgeben werde, wenn dies die Ausgaben für den Sozialstaat schmälert. Die deutschen Behörden geben also viel Geld für die Versorgung von Menschen aus, bei denen oft unklar ist, ob die angegebenen Personalien stimmen, aber sie bezahlen sie wie die eigenen Bürger. Gleichzeitig ist man überrascht, dass immer mehr kommen. Wir verstehen diese Politik nicht, und jetzt sind wir ein Opfer davon, so wie andere Länder, die Außengrenzen der Union haben.“

In Polen und anderswo weiß man: Der Hauptschlüssel zur Lösung des europäischen Migrationsproblems liegt in Berlin. Aber der Schlüssel wird seit Jahren einfach ignoriert und tabuisiert. Soviel Irrationalität ist außerhalb Deutschlands schwer verständlich. „Wir sind zutiefst beunruhigt“, sagt Sienkiewicz. Weniger diplomatisch ausgedrückt könnte man auch sagen: Die Deutschen sind nicht ganz bei Trost.

Deutschlands Asyl-Attraktivität ist das zentrale Problem der europäischen Zuwanderungspolitik. Die Bundesrepublik nimmt Hunderttausende von Migranten auf, die keine wirklichen Flüchtlinge sind, und versorgt sie auf einem Niveau, das in Polen etwa den Gehältern von Krankenschwestern oder Junglehrern entspricht. Diese Anziehungskraft endlich zu senken auf das Niveau anderer EU-Staaten würde nationale Grenzkontrollen weitgehend überflüssig machen und damit auch die innereuropäischen Verwerfungen. Dann könnte man sich wirklich auf gemeinsame „europäische Lösungen“ und den gemeinsamen Außengrenzenschutz konzentrieren.

Merz, Dobrindt und Co müssen die Migrationswende schaffen, also die irreguläre Armutszuwanderung drastisch reduzieren. Das erfordert Mut und unbedingte Entschlossenheit. Wenn Merz aus Angst vor moralischer Verurteilung diese existentielle Aufgabe vernachlässigt, werden er und die Unionsparteien nicht nur vor ihren Wählern als verantwortungsscheue Versager dastehen. Es geht um nicht weniger als den inneren Frieden und die Stabilität, nicht nur des Politikbetriebs, sondern Deutschlands. Wenn die Migrationswende nicht gelingt, wird keine noch so hohe Brandmauer dieses Land vor existentiellen Verwerfungen schützen können.