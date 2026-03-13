Zur Krise der Demokratie - Auf den Weg in den Systeminfarkt

Wahlen verändern nichts in Deutschland. Egal wer gewählt wird, alles bleibt beim Alten. Das geht auf Dauer nicht gut. Doch das politische System wirkt hilflos. „Große“ Koalitionen sind das Ergebnis. Zeit, grundsätzlich neu zu denken.