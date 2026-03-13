Reichstagsgebäude in Berlin
Reichstagsgebäude in Berlin / picture alliance / NurPhoto | Emmanuele Contini

Zur Krise der Demokratie Auf den Weg in den Systeminfarkt

Wahlen verändern nichts in Deutschland. Egal wer gewählt wird, alles bleibt beim Alten. Das geht auf Dauer nicht gut. Doch das politische System wirkt hilflos. „Große“ Koalitionen sind das Ergebnis. Zeit, grundsätzlich neu zu denken.

KOLUMNE: GRAUZONE am 14. März 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Eine Demokratie, in der von vornherein klar ist, dass sich bei Wahlen nichts ändert, hat ein Problem. Denn die große Errungenschaft der Demokratie ist die geordnete und legale Machtübergabe von einer politischen Fraktion an eine andere. Diese Machtübergabe ist kein Selbstzweck. Es geht nicht einfach darum, Namen und Personen auszutauschen. Demokratie lebt vielmehr davon, dass ganz unterschiedliche politische Akteure mit unterschiedlichen politischen Ideen an die Macht kommen können.

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Klaus Funke | Sa., 14. März 2026 - 12:14

Doch, Sie haben alles noch viel zu moderat formuliert. Die Stimmung im Lande ist nämlich durchaus nicht kuschelig, sie ist latent aggressiv und durchweg pessimistisch. Und das ist kein Wunder. Die Wut und die Unzufriedenheit wachsen sozusagen um die Wette. Jetzt sind überall Wahlen, doch es ändert sich nichts. Der Wähler wählt Blau und schwarz, aber er kriegt Grün und Rot. Und dies in Dauer und Fortsetzung. Allerdings scheint es, dass es auch wirkliche Verlierer gibt. Die SPD gehört verdientermaßen jetzt dazu. Denn diese Partei ist sozusagen federführend verantwortlich für das ganze Dilemma. Mit unendlichen Taschenspielertricks - Scholz war ein solcher Hütchenspieler - hat man sich an der Macht gehalten. Besonders krass ist das in Sachsen zu sehen: < 10% aber immer noch und immer wieder in der Regierung. Schuld ist eine absolut inkonsequente, lasche, feige und verlogene CDU, von Merkel entkernt und weichgespült. Klatschhasen. Klingeling. Nein, das darf so nicht weitergehen und das wird es auch nicht.

Urban Will | Sa., 14. März 2026 - 13:14

nicht zu den tatsächlichen Verlierern gehört, obwohl sie massiv an Stimmen verliert. In BW – eine Art „Sonderfall“, weil sich dort kurioserweise die Grünen, die seit Jahrzehnten das Ländle bergab führen oben halten konnten - hatte sie nie die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung und ist komplett abgeschmiert. Dort ist sie in der Tat der Verlierer.
Aber im Bund wird sie, „dank“ der dämlichen Brandmauer, auch mit 5,1% weiter mit regieren. Merz hat sich unmissverständlich und endgültig festgelegt. Und so wird es auch in wohl allen Bundesländern sein. Solange es für die Altparteien-AfD-Verhinderungs-Koalitionen reichen wird, werden sie gebildet werden.
Zwei Dinge müssen sich ändern: das Wahlschaf-Verhalten der Unions-Wähler und/oder die Brandmauer muss weg, was de facto bedeutet, dass die vermerkelte Merz-Truppe ausgetauscht werden muss.
Solange beides bleibt, gehört die desolate, verlotterte SPD leider immer zu den „Gewinnern“.
Das ist mM nach das hier angesprochene Problem.

Günter Johannsen | Sa., 14. März 2026 - 13:47

wird sich nichts ändern, weil CDU/CSU immer auf einen linksextremen Koalitionspartner (Grüne; SED.-LINKE; SPD) angewiesen ist. Das ist längst keine Demokratie mehr. Und das war so gewollt und eingefädelt von der LinXen Einheitsfront. CDU/CSU ist leider auf diese fiese linXe Masche reingefallen!
Solange es diese schmutzig-linXe Brandmauer gibt, solange wird es in Deutschland keine Freiheitliche Demokratie mehr geben!

Chris Groll | Sa., 14. März 2026 - 14:46

Sehr geehrter Herr Funke, der Wähler sollte inzwischen wissen, daß die Brandmauer besteht. Er sollte wissen, daß cdU/csU, da ja selbst linksgrün, nur mit linken Parteien koalieren wird.
So dumm kann kein Wähler sein, etwas anderes anzunehmen. Oder doch?
Wie schon Einstein feststellte:
"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten."

Urban Will | Sa., 14. März 2026 - 12:22

nehmen sie ihn nicht auf. Demokratie lebt nun mal vom Denken und Anwenden dessen, was uns vom Einzeller unterscheidet: der Vernunft.
In jedem Land, das demokratisch genannt werden kann, könnten die Wähler noch immer per Wahlen massive Richtungsentscheidungen einleiten, siehe die Wahl Trumps.
Sie machen es aber nicht.
Deutschland, bzw. seine Wähler bspw. sind noch nicht soweit, bzw. waren mal viel weiter, haben sich aber rückwärts entwickelt. Demokratie wird hierzulande seit Jahren nur noch gespielt, über die Gründe könnte man wohl Bücher schreiben. Ich verorte sie im linksgrünwoken Moralanspruch und deren Durchsetzung aller Bereiche.
Und in der Vernichtung des bürgerlich-konservativen durch Merkel. Seit Merkel bekommen wir nur noch links, egal,was gewählt wird.
Es würde bereits reichen, wenn der Union- wählende Anteil der Wählermehrheit (sie möchte bürgerlich-konservativ) endlich kapieren würde, dass sie die falsche Partei wählen.
Ab diesem Tag hätten wir wieder polit. Wettstreit.

Der Ball liegt eben nicht "im Feld der Wähler", denn die Altparteien in den Parlamenten haben sich Regelungen erschaffen, oder werden es noch tun, um die Stimmen oppositioneller Kräfte zu entwerten, bzw. deren Vertreter nicht an die ihnen zustehenden Mehrheiten kommen zu lassen.

Hans Süßenguth-Großmann | Sa., 14. März 2026 - 14:10

sprengen, indem sie mit der AfD spricht. Die innenpolitischen Differenzen sind marginal, die außenpolitischen beträchtlich. Das Sprechen geht nur im Westen, im Osten kann die CDU nicht zum Tanz bitten. Es wird wie in der DDR werden, es ändert sich nur etwas, wenn sich auf der Metaebene etwas ändert, damals in Moskau, heute in Brüssel. Von den "Bösewichten" (Rechten) hat bis jetzt Meloni die Ziellinie geschafft, aber wenn die Franzosen den RN in das Präsidentenamt wählen , könnte UvdL die nächste Fehlermeldung absetzen. Das Milliarden Grab Ukraine wird das alles beschleunigen.

Christa Wallau | Sa., 14. März 2026 - 14:39

zu denen, die - aus welchen Gründen auch immer - auf keinen Fall die AfD wählen oder sie anderen Menschen zur Wahl empfehlen würden.
Dies habe ich jedenfalls aus Ihren bisherigen Beiträgen immer herausgelesen.
Ohne massiven Rückenwind für diese Alternative ist aber nun mal kein Auftauen des eingefrorenen Parteien-Einheitsbreis zu bewerkstelligen.

Was können die Wähler denn Ihrer Meinung nach noch unternehmen, um eine Änderung des
miserablen "Status Quo" zu erreichen, als die einzige echte Oppositionspartei in Deutschland zu stärken?

Die Zustände sind oft und lange genug beklagt worden.
Statt den bevorstehenden Systeminfarkt vorauszusagen, sollten Sie, bitte, uns Lesern erklären, worin Sie eine reale Möglichkeit sehen, diesen Infarkt zu verhindern.

Wolfgang Borchardt | Sa., 14. März 2026 - 14:44

als möglicher Koalitionspartner der CDU. Die ist allerdings inzwischen so sehr links eingefärbt, dass sie gegen eine liberale Opposition (die die FDP am Ende nicht mehr war) wohl auch eine Mauer errichten würde - für "unsere" Demokratie, die offensichtlich nicht die aller ist. Wie lange wird sich die CDU aus purer Feigheit und Angst vor Links-Grün hinter Mauern verstecken und die Regierungspolitik der Verliererpartei SPD mittragen wollen? Immerhin trägt sie auch das Risiko, ausgehungert zu werden

Ich denke mal sie braucht in absehbarer Zeit gar nicht mehr aus Ihrem Versteck hervorzukommen……
Wenn es mit der Zustimmung der AfD aus der Mitte der Gesellschaft so weiter geht, wie mit einer Verdopplung zur anderen / Wahlperiode, kann jeder Depp der wenigstens die Grundrechenarten beherrscht ausrechnen, wann eine Regierung der AfD, ohne jegliche Kooperation möglich ist.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

IngoFrank | Sa., 14. März 2026 - 14:48

Wobei in den meisten Kommunikationen, nur die Wähler und die gewählten Parteien als Zustandsbeschreibung unseres misslichen politischen Zustand unseres Landes, betrachtet werden. Richtig, gut & schön. Aber:
Was mir bei der ganzen Diskussion unterpräsent ist, ist die Propaganda, die genau dieses „linke“ Parteienkartell stützt, die quasi Gleichschaltung aller Medien von ÖRR bis zur letzten Lokalzeitung in der Provinz.. Die wenigen Ausnahmen an unabhängigen Medien, die an einer Hand abzählbar sind, ständig unter Beobachtung und von den Guten Linken diffamiert, in die böse rechte Ecke gestellt werden, sind doch m M die „Stärkste Säule“ die dieses unheilvolle System stützt und in seiner Wirkung, vor allem auf die Wähler, unterschätzt wird. Hinzu kommt eine Justiz, bei der Zweifel an deren Unabhängigkeit, durchaus angebracht ist.
Am Ende ist’s Wurst ob die Ähnlichkeiten in den deutschen Diktaturen der DDR od. Im III. Reich zu suchen sind. Sie sind zweifelsfrei vorhanden,
MfG a d Erf. Rep.

Jochen Burghardt | Sa., 14. März 2026 - 16:03

sehr guter Kommentar zur Lage!
Besonders interessant ist, dass Sie eine Idee hier nennen, die ich seit Jahren äußere: Nämlich die Parlamentssitze zu verlosen.
Wer Minister werden will, hat sich dann zu bewerben und seine fachliche Eignung nachzuweisen.

Zumindest sollte nur derjenige Politiker ins Parlament kommen, der im jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen erhält. "Listen" darf es nicht geben!
Nur so etwas ist echte Demokratie.
Das, was seit Jahren bei uns abläuft, ist in meinen Augen nur noch eine gespielte, eine Schein-Demokratie.

Gerhard Fiedler | Sa., 14. März 2026 - 17:00

Alles richtig erkannt, lieber Herr Grau! Doch auch für Sie kommt ja die Veränderung Deutschlands mittels AfD schon nicht in Frage, so wie das hier Frau Wallau richtig zum Ausdruck bringt. Und wenn dies bei einem intelligenten Wähler schon der Fall ist, was kann dann von großen Teilen des Volkes erwartet werden? Ein notwendiger erster Schritt hin zu einer besseren Willensbildung im Volk wäre die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder deren Zwangsgebühren, bei dem Grün und Rot das Sagen haben.
Doch zur AfD! Auch diese müsste schließlich nicht auf „ewig“ geduldet werden, wenn sich zeigen sollte, dass sie zu nichts taugt oder Erwartungen nicht gerecht wird. Aber lassen wir sie doch erst einmal an die Macht, anfangs besser in einer Koalition, später bei Erfolg auch allein. Hören wir doch auf, diese Partei zum Nachfolger der NSDAP zu machen! Das ist sie nicht, und 1933 ist auch nicht identisch mit 2026! Eher könnte zutreffen, dass uns Linke und Grüne die DDR zurückbringen

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