- Auf den Weg in den Systeminfarkt
Wahlen verändern nichts in Deutschland. Egal wer gewählt wird, alles bleibt beim Alten. Das geht auf Dauer nicht gut. Doch das politische System wirkt hilflos. „Große“ Koalitionen sind das Ergebnis. Zeit, grundsätzlich neu zu denken.
Eine Demokratie, in der von vornherein klar ist, dass sich bei Wahlen nichts ändert, hat ein Problem. Denn die große Errungenschaft der Demokratie ist die geordnete und legale Machtübergabe von einer politischen Fraktion an eine andere. Diese Machtübergabe ist kein Selbstzweck. Es geht nicht einfach darum, Namen und Personen auszutauschen. Demokratie lebt vielmehr davon, dass ganz unterschiedliche politische Akteure mit unterschiedlichen politischen Ideen an die Macht kommen können.
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