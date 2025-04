So verabschiedet sich übrigens eine offene Gesellschaft und wird durch eine zunehmende Geschlechtertrennung ersetzt: Durch Petitionen, die wegen „übergriffiger Männer“ eigene Frauenabteile im Nahverkehr verlangen. Das ist genau der falsche Weg. Nicht die Frauen sollten ihr Verhalten ändern müssen, um „übergriffigen Männern“ aus dem Weg zu sehen, sondern diese Männer. Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass man sie ignoriert. Man löst sie vielmehr dadurch, dass man sie in einem ersten Schritt benennt. Also wäre die Frage, was in Deutschland passiert ist, dass plötzlich der Wunsch nach Frauenabteilen laut wird.

Wer sich an dieser Stelle wegduckt, ist schon Teil des Problems. Diese „übergriffigen Männer“ können nämlich auffällig oft dem muslimischen Kulturkreis zugeordnet werden und kamen ebenso auffällig oft erst im Rahmen von Merkels Flüchtlingspolitik ins Land, die Scholz fortgeführt hat. Es sind darum oft Männer aus Ländern mit einem massiv gestörten Verhältnis zu Sex, zu Frauen, zu Gleichberechtigung und Emanzipation. Vor allem ihnen haben wir den Wunsch nach Frauenabteilen zu verdanken, weil sie ihre Unfähigkeit, in einem freien Land auf Augenhöhe mit Frauen zu leben, gewaltsam in den öffentlichen Raum tragen.

Es müsste klar sein, dass für sexuelle Übergriffe ein hoher Preis zu zahlen ist

Nun würde es zwei Möglichkeiten geben, mit diesem Problem umzugehen. Lösung 1 besteht darin, den öffentlichen Raum auf eine komplizierte Weise so umzugestalten, dass man diesen Männern (es gibt natürlich auch deutsche Problemmänner, aber der strukturelle Frauenhass ist dann doch ein eingewanderter und wirft unsere Gesellschaft um Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurück, wenn wir ihn geschehen lassen) so gut es geht aus dem Weg gehen kann. Oder, Lösung 2: Diese Männer werden auf allen Ebenen, und dabei vor allem strafrechtlich, bekämpft. Sie sind schließlich Feinde unserer Freiheit, und es gibt keinen Grund, die Errungenschaften einer liberalen Demokratie solchen Typen mit dem Frauenbild reaktionärer Steinzeitmännchen zu opfern.

Dafür wäre unter anderem eine deutliche Verschärfung des (Sexual-)Strafrechts nötig. Es müsste klar sein, dass für sexuelle Übergriffe ein hoher Preis zu zahlen ist. Da solche Männer offenbar weder in ihrer Kultur noch in ihrer Familie so sozialisiert wurden, dass Übergriffe sich von selbst verbieten, müsste nun eben der Staat mit drakonischen Strafen nachhelfen. Jede Art von sexuellem Übergriff müsste mit Gefängnis geahndet werden. Und warum wird zum Beispiel die Strafe für Vergewaltigung nicht auf zehn Jahre Minimum erhöht (das Opfer erhält übrigens durch dieses Verbrechen immer lebenslänglich, weil es bis zu seinem letzten Tag darunter leiden wird)? Letztlich gibt es ja eine recht einfache Möglichkeit, einer solchen Strafe zu entgehen: nicht vergewaltigen. Das sollte einem Mann zuzumuten sein.

Der Staat ist aktiv dafür verantwortlich, dass die Sicherheit sich aufzulösen beginnt

Wie auch immer im Detail eine Reform des Sexualstrafrechts aussehen würde, Fakt ist, sie wäre dringend notwendig. Allerdings ist sie nicht einmal in Planung. Die Politik lässt die Frauen im Stich, die im öffentlichen Raum heute auf einen Schlag Mann treffen, den es in dieser Form vor zehn Jahren kaum in Deutschland gab, der nun aber (dem Königsteiner Schlüssel sei Dank) zum Stadtbild zwischen Nordsee und Alpen gehört. Der Staat bringt nicht nur keine Anpassung des Sexualstrafrechts auf den Weg, sondern kommt auch sonst nicht seiner wichtigsten Aufgabe nach, die Sicherheit im Land zu gewährleisten. Im Gegenteil ist der Staat aktiv dafür verantwortlich, dass eben diese Sicherheit sich aufzulösen beginnt.

Gegen die Realität helfen keine Petitionen. Wer sich an den „übergriffigen Männern“ stört, sollte erwarten dürfen, dass es für diese Männer ungemütlich wird. Wer übergriffig ist, sollte sich in diesem Land nicht wohlfühlen dürfen. Er sollte keine Ruhe haben, da Polizei und Justiz ihn ständig belagern. Wer außerdem unsere Gastfreundschaft als Flüchtling missbraucht, indem er hier übergriffig wird, sollte natürlich sofort in Abschiebehaft kommen und damit aus dem Verkehr gezogen werden. Das wären effektive Maßnahmen. Zurückweichen aber, in vermeintliche Safe Spaces, ist eine Kapitulation vor einer Übergriffigkeit, die dadurch nicht mal verschwinden würde. Warum auch? Aggressoren geben nicht auf, wenn das Gegenüber nachgibt. Wenn man also schon eine Petition schreiben will, dann sollte sie sich an die Politik richten und die klare Erwartung enthalten, dass „übergriffige Männer“ so hart wie möglich bestraft werden, damit in diesem Land die Freiheit nicht am Ende nur noch in extra ausgewiesenen Zugabteilen existiert. Im Zweifel muss eben die Polizei massiv im öffentlichen Nahverkehr präsent sein, um dort die Gleichberechtigung der Geschlechter gegen diejenigen zu verteidigen, die nicht nur unsere Gastfreundschaft missbrauchen wollen.