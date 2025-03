Das erinnert fatal an die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2013. Die CDU/CSU hatte 41,5 Prozent erreicht und damit – erstmals mit Angela Merkel – ein Ergebnis auf Kohl-Niveau. Die SPD hatte dagegen mit 25,7 Prozent das zweitschlechteste Ergebnis eingefahren. Dafür konnte sie in den Koalitionsverhandlungen auftrumpfen und der Union vieles abtrotzen. Da die FDP mit 4,8 Prozent den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, blieb der Union nur die Bildung einer Großen Koalition. Und die SPD saß dabei am längeren Hebel.