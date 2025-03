Herr Pilkington, in Ihrem neuen Buch „The Collapse of Global Liberalism“ vertreten Sie die These, dass wir uns inmitten einer Übergangsphase befinden, in der sich die liberale in eine postliberale Ära wandelt. Der Begriff „Liberalismus“ wird in gegenwärtigen Debatten inflationär verwendet. Was verstehen Sie in Ihrem Buch darunter?