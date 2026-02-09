Manchmal frage ich mich, wann genau die politische Welt angefangen hat, sich umzudrehen. Früher galt es als rebellisch, links zu sein, Autoritäten infrage zu stellen und sich grundsätzlich gegen das Establishment zu positionieren. Heute erlebe ich etwas völlig anderes. In meiner Generation, besonders im akademischen Umfeld, ist links-progressiv längst der Mainstream. Kaum jemand traut sich, von dieser Linie abzuweichen. Und plötzlich sind es ausgerechnet die jungen Konservativen, die anecken, provozieren und die Selbstverständlichkeit des politischen Diskurses herausfordern.

Das zeigte sich besonders im Streit um die Rentenpolitik. Junge Konservative, die offen aussprechen, dass das festgeschriebene Rentenniveau von 48 Prozent langfristig nicht finanzierbar ist, stellen sich damit direkt gegen die Linie der Bundesregierung. Während andere Jugendorganisationen schweigen, sagen junge Konservative klar, dass ein System, aus dem bis 2035 Millionen mehr Menschen in Rente gehen als nachrücken, ohne Reformen kollabieren wird. Rebellion bedeutet heute nicht, nach neuen Wohltaten zu rufen. Rebellion bedeutet, zu sagen: Wir müssen endlich ehrlich rechnen, sonst fällt uns dieses System in zehn Jahren auf den Kopf.

An der Universität begegnete mir dasselbe Muster. Auch dort ist realitätsnahes Argumentieren kaum noch erwünscht. An meinem Institut wurden 2022 getrennte Toiletten durch genderneutrale Kabinentoiletten ersetzt, versehen mit Regenbogenstickern, während am selben Gebäude vor Exhibitionisten gewarnt wurde. Der Hinweis, dass sich Frauen in solchen Räumen unwohl fühlen, reichte, um als „queerfeindlich“ zu gelten. Obwohl laut Bundesfamilienministerium zwei von drei Frauen sexuelle Belästigung erlebt haben, wurden meine Sorgen ignoriert.

Was mich damals am meisten irritiert hat, war weniger die Ablehnung selbst als die Dynamik danach: Plötzlich wurde hinter meinem Rücken getuschelt, Seminargruppen distanzierten sich, und man spürte deutlich, dass man „problematisch“ geworden war. Genau in diesem Moment verstand ich, dass Sicherheit für Frauen nur zählt, wenn sie sich widerspruchslos in die Ideologie einfügt. Wer reale Risiken benennt, gilt nicht als Teil der Inklusion, sondern als Störung. Und genau dort wurde mir klar, dass es unsere Rolle als junge Konservative ist, das auszusprechen, was alle sehen, aber niemand sagen darf.

Von links wurde ich zur Verräterin erklärt

Auch auf Social Media zeigt sich, wie unerwünscht realitätsnahe Positionen geworden sind. Als ich 2019 mit TikTok begann, war ich selbst noch klar links, erklärte sozialistische Ideen, kritisierte den Kapitalismus und wurde dafür gefeiert, bis hin zu Einladungen von Funk. Viele, die damals an meiner Seite standen, moderieren heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder schreiben Kolumnen für große Medien. Doch je mehr ich begann, Fragen zu stellen, die in meiner eigenen Bubble unbequem waren, desto stärker verschob sich meine Haltung und desto härter wurde der Gegenwind.

Besonders bezeichnend war ein Kommentar der Deutschrapperin Nura, die sich feministisch inszeniert und mich dennoch schlicht als „Fotze“ beschimpfte. Von links wurde ich zur Verräterin erklärt, für Rechte war ich trotzdem zu liberal. Zwischen beiden Lagern blieb kein Raum für komplexe Gedanken. Genau das zeigte mir, wie rebellisch es inzwischen ist, eine eigenständige Haltung zu vertreten, die sich keiner der beiden Blasen unterordnet. Problematisch ist das vor allem, weil sich die Mehrheit der jungen Menschen heute über soziale Medien informiert und rund 60 Prozent sogenannten Politfluencern folgen, in einer Umgebung, in der linker Content sichtbar gefördert wird, während demokratische konservative Positionen kaum stattfinden.

Dasselbe zeigt sich im Umgang mit Sprache. Zwar lehnen laut einer Umfrage des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) ca. 80 Prozent der Deutschen das Gendern ab, dennoch fällt man an der Universität schon dadurch auf, dass man nicht gendert. In Seminaren wird inzwischen so selbstverständlich in Sternchen und Doppelpunkten gesprochen, als handelte es sich um eine naturwissenschaftliche Notwendigkeit und nicht um eine politische Entscheidung.

Wer normal spricht, sticht sofort heraus, gilt als auffällig oder unzeitgemäß. Besonders im politischen Bildungsbereich werden auf Veranstaltungen Pronomen hinter die Namensschilder geschrieben, in Grußworten und E-Mails gehört es inzwischen zum guten Ton, sie gleich mitzuschicken. Wer es nicht tut, gilt als unhöflich oder – noch absurder – als politisch verdächtig. Es reicht schon, einfach nur die Standardsprache zu verwenden, um als Rebellin wahrgenommen zu werden. Genau darin zeigt sich der neue Zeitgeist: Nicht die Anpassung ist mutig, sondern der Verzicht darauf. Konservativ zu sprechen, konservativ zu schreiben und die Sprache nicht ideologisch zu überformen, ist heute bereits ein Akt des Widerstands.

Rebellisch ist heute nicht, Zeitgeist-Parolen zu wiederholen

Natürlich kann man einwenden, konservativ sei längst wieder im Aufwind. Doch Zustimmung auf dem Papier ist etwas anderes als Zustimmung in den Räumen, in denen der Ton der jungen Generation gesetzt wird: an Universitäten, in Medien und online. Dort wird jede Abweichung vom progressiven Konsens sofort moralisch eingeordnet, nicht argumentativ beantwortet.

Deshalb ist „Konservativ ist das neue Rebellisch“ keine Provokation, sondern eine nüchterne Beschreibung der Lage. Rebellisch ist heute nicht, Zeitgeist-Parolen zu wiederholen. Rebellisch ist, das Offensichtliche auszusprechen: dass ein Rentensystem ohne Reformen zusammenbricht; dass Frauen Sicherheit brauchen dürfen; dass Sprache keine Ideologie braucht; dass Realität wichtiger ist als Inszenierung.

Die wahre Rebellion findet daher nicht dort statt, wo Applaus garantiert ist, sondern dort, wo man mit Widerspruch rechnen muss und ihn dennoch in Kauf nimmt. Sie entsteht nicht in öffentlich-rechtlichen Studios oder in wohltemperierten Kolumnenräumen, sondern dort, wo junge Menschen den Mut haben, sich gegen den ideologischen Strom ihrer eigenen Generation zu stellen. Sie entsteht in der Entscheidung, sachlich zu bleiben, während andere moralisieren. Und sie entsteht in der Weigerung, die Realität dem Zeitgeist unterzuordnen.

Vielleicht ist es genau diese Spannung, die viele junge Konservative heute antreibt. Wir haben keine Lust, Teil eines politischen Selbstbetrugs zu sein. Wir wollen ehrlich über Probleme sprechen, ohne jedes Mal Angst vor moralischer Stigmatisierung zu haben. Und wir sind bereit, die Konsequenzen zu tragen. Wenn Rebellion bedeutet, gegen den Mainstream zu schwimmen, dann sind wir diejenigen, die heute wirklich rebellieren. Denn wir sagen die Dinge, die viele sehen, aber nur wenige offen aussprechen.