Michael Sommer lehrt an der Universität Oldenburg Alte Geschichte.

Der Krieg in der Ukraine und die von Scholz ausgerufene Zeitenwende – kein Wort passt besser – legen Paradoxien und Widersprüchlichkeiten offen, die schon länger virulent sind, jetzt aber in der politischen Plattentektonik Deutschlands akut und damit offensichtlich werden. Konkret heißt das: Die Konfliktlinien, cleavages, befinden sich auf Wanderschaft. Die alten Diochotomien passen nicht mehr. Und damit sind auch die alten Dogmen obsolet geworden – und mit ihnen vermutlich das Parteiensystem, wie es sich seit 1990 etabliert hat. Ich behaupte: Als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg folgt, dass jede der reinen Lehren jeweils in die Aporie führt. Folgende Konfliktlinien sind betroffen.

1. Außenpolitik: Realisten vs. Moralisten Soll Außenpolitik (A) werte- oder (B) interessengeleitet sein? Ansatz A hat im Handumdrehen aus Leuten, die glaubten, Deutschland sei von Freunden umzingelt, Eisenfresser und Säbelrassler gemacht, die gar nicht schnell genug möglichst viele und schwere Waffen in ein Kriegsgebiet liefern können. Viele davon sind Anhänger einer ehemals pazifistischen Partei.