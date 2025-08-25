Auf den Tag genau vor zehn Jahren setzte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Dublin-Abkommen für Flüchtlinge aus Syrien außer Kraft. Am 31. August 2015 äußerte Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bundespresskonferenz schließlich ihren wohl bekanntesten Satz, der sie auch im Ruhdestand immer begleiten wird und an dem sich der Großteil ihres politischen Erbes nach 16 Jahre Kanzlerschaft messen lassen muss: „Wir schaffen das.“ Wortwörtlich sagte die Altkanzlerin, die während dieser Zeit unter erheblichem innenpolitischem Druck stand: „Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land, und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das! Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“

Als Reaktion auf Angela Merkels sogenannte Grenzöffnung brach eine bis heute anhaltende Welle kaum kontrollierter Massenmigration los. Die massenhafte Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen: Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber, Arbeiter, aber eben auch eine große Menge an Wirtschafsmigranten, setzte eine endlose Kettenreaktion in Gang, deren Spätfolgen man auch heute noch nicht wirklich absehen kann.