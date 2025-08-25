Angela Merkel
Angela Merkel mit Interviewer Ingo Zamperoni / picture alliance/dpa/NDR | Thomas Ernst

Zehn Jahre „Wir schaffen das“ Angela Merkel bereut nichts

Wer eine Erklärung für Kulturkämpfe, die polarisierte Politiklandschaft und den Vertrauensverlust der Wähler sucht, kommt immer wieder auf den Tag der Grenzöffnung vom 25. August 2015 zurück. Dennoch würde die damalige Kanzlerin Angela Merkel alles noch mal genau so machen.

VON FELIX HUBER am 25. August 2025 6 min

Autoreninfo

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

So erreichen Sie Felix Huber:

Zur Artikelübersicht

Auf den Tag genau vor zehn Jahren setzte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Dublin-Abkommen für Flüchtlinge aus Syrien außer Kraft. Am 31. August 2015 äußerte Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bundespresskonferenz schließlich ihren wohl bekanntesten Satz, der sie auch im Ruhdestand immer begleiten wird und an dem sich der Großteil ihres politischen Erbes nach 16 Jahre Kanzlerschaft messen lassen muss: „Wir schaffen das.“ Wortwörtlich sagte die Altkanzlerin, die während dieser Zeit unter erheblichem innenpolitischem Druck stand: „Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land, und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das! Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“ 

Als Reaktion auf Angela Merkels sogenannte Grenzöffnung brach eine bis heute anhaltende Welle kaum kontrollierter Massenmigration los. Die massenhafte Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen: Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber, Arbeiter, aber eben auch eine große Menge an Wirtschafsmigranten, setzte eine endlose Kettenreaktion in Gang, deren Spätfolgen man auch heute noch nicht wirklich absehen kann.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.