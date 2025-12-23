Zehn Jahre Kölner Silvesternacht - Medien und Ausländergewalt: Bloß nicht sagen, was ist

Ein enthemmter Mob aus überwiegend arabischen Männern verdarb zur Jahreswende 2015/16 feierfreudigen Kölnern die gute Laune. Das hatte politische Folgen in der Migrationsdebatte und entlarvte die Unwilligkeit vieler Medien, zu sagen und zu zeigen, was ist.