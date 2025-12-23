- Medien und Ausländergewalt: Bloß nicht sagen, was ist
Ein enthemmter Mob aus überwiegend arabischen Männern verdarb zur Jahreswende 2015/16 feierfreudigen Kölnern die gute Laune. Das hatte politische Folgen in der Migrationsdebatte und entlarvte die Unwilligkeit vieler Medien, zu sagen und zu zeigen, was ist.
Diese Silvesternacht vor zehn Jahren war gekennzeichnet durch schwerwiegende Versäumnisse und weitgehendes Versagen der Kölner Polizei. Auch die Justiz war überfordert, die Vielzahl an Diebstählen, sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen aufzuarbeiten. Zwei Jahre später bilanzierte Die Zeit die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte so: 1210 Strafanzeigen, darunter 511 wegen sexueller Übergriffe und 28 wegen versuchter oder vollendeter Vergewaltigung, 828 Verfahren gegen unbekannt, 290 Verfahren gegen namentlich Tatverdächtige, 46 Angeklagte und 36 Verurteilungen. Die rund 1000 randalierenden und übergriffigen jungen Männer waren überwiegend Ausländer. In den 290 Verfahren waren 122 Asylbewerber und 52 sich illegal hier aufhaltende Personen die Beschuldigten. Mehr als die Hälfte stammte aus Algerien und Marokko.
