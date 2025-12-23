Domplatte 2015
Ohne Facebook und Twitter hätten Politik und Medien kein Problem erkannt: Kölner Silvesternacht 2015/16 / picture alliance / Markus Boehm/dpa | Markus Boehm

Zehn Jahre Kölner Silvesternacht Medien und Ausländergewalt: Bloß nicht sagen, was ist

Ein enthemmter Mob aus überwiegend arabischen Männern verdarb zur Jahreswende 2015/16 feierfreudigen Kölnern die gute Laune. Das hatte politische Folgen in der Migrationsdebatte und entlarvte die Unwilligkeit vieler Medien, zu sagen und zu zeigen, was ist.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 30. Dezember 2025 8 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Diese Silvesternacht vor zehn Jahren war gekennzeichnet durch schwerwiegende Versäumnisse und weitgehendes Versagen der Kölner Polizei. Auch die Justiz war überfordert, die Vielzahl an Diebstählen, sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen aufzuarbeiten. Zwei Jahre später bilanzierte Die Zeit die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte so: 1210 Strafanzeigen, darunter 511 wegen sexueller Übergriffe und 28 wegen versuchter oder vollendeter Vergewaltigung, 828 Verfahren gegen unbekannt, 290 Verfahren gegen namentlich Tatverdächtige, 46 Angeklagte und 36 Verurteilungen. Die rund 1000 randalierenden und übergriffigen jungen Männer waren überwiegend Ausländer. In den 290 Verfahren waren 122 Asylbewerber und 52 sich illegal hier aufhaltende Personen die Beschuldigten. Mehr als die Hälfte stammte aus Algerien und Marokko.

