Zwei „echte Krisen“ habe die Regierung dem Land in den vergangenen Wochen beschert, führt Illner ins Geschehen ein: zum einen das „Gezerre um die Stromsteuer“, zum anderen „eine gescheiterte Richterinnenwahl“. Unter dem Motto „Neue Regierung – alter Streit?“ wirft die Moderatorin daher die Frage auf, ob der Koalitionszoff schon jetzt eine direkte Weiterführung der zerstrittenen Ampeltradition sei. Immerhin war es doch der gemeinsame Nenner und gute Vorsatz der neuen Koalitionäre gewesen, harmonischer als die Vorgänger zu regieren. Doch: „Irgendwie wirkte manches in den letzten Tagen wie ein Déjà-vu“, erklärt Illner. Mit dieser Ansicht steht sie nicht allein da: Nur 49 Prozent der Befragten gaben in einer von Forsa in Auftrag gegebenen Umfrage an, Schwarz-Rot streite weniger als die Ampel – ganze 45 Prozent meinten dies nicht. Die vom ZDF zitierte Befragung fängt somit selbst bei äußerst wohlwollender Betrachtung maximal ein sehr gemischtes Stimmungsbild in der allgemeinen Bevölkerung ein.