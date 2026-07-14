Razzia
Polizei und Ordnungsamt stehen vor einer Wohnungstür bei einer Kontrolle im Kampf gegen kriminelle Geschäftsmodelle mit Schrottimmobilien und Sozialbetrug / picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Zahlen über Sozialleistungsbetrüger Der Kampf gegen Sozialbetrug ist eine Ersatzhandlung der Reformunwilligen

In der Empörung angesichts grassierenden Missbrauchs von Sozialleistungen sind sich alle einig. Doch hinter dem Regierungsaktionismus gegen Betrüger steht die Weigerung der Sozialpolitiker, die strukturelle Wucherung des Sozialstaats endlich radikal abzustellen.

VON FERDINAND KNAUSS am 14. Juli 2026 3 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Zahlen, die die Bundesregierung zum Sozialleistungsbetrug kürzlich bekannt gegeben hat, entsprechen nicht dem gesamten Ausmaß der missbräuchlichen Zahlungen im deutschen Umverteilungsstaat. Die rund 110.000 Fälle im Jahr 2025 sind nur die per Strafanzeige angezeigten oder eindeutig bestätigten Verdachtsfälle. Und die Jobcenter in ausschließlich kommunaler Trägerschaft sind gar nicht dabei. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sagt selbst in seiner Antwort auf eine Anfrage der Welt am Sonntag: „Leistungsmissbrauch bleibt oft unentdeckt, weil verschiedene betroffene Behörden nicht oder nicht ausreichend miteinander vernetzt sind.“ Tatsächlich wird es also noch sehr viel mehr Fälle geben.

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Christa Wallau | Di., 14. Juli 2026 - 17:01

der Deutschland angeblich "entgegen rutscht",
ist doch längst da, lieber Herr Knauß!!!
Wenn neue Milliardenschulden auf alte Schulden gehäuft werden u. massenweise Industriebetriebe und Läden schließen - so wie das jetzt der Fall ist - dann weiß ich nicht, wie man das anders nennen soll, als eine "fiskalische und ökonomische Katastrophe".

Obwohl allen Deutschen klar sein müßte, w e r für diese Katastrophe verantwortlich ist, nämlich alle Parteien, die in den letzten 25 Jahren regiert haben, wählen jedoch mehr als die Hälfte von ihnen wieder d i e s e Parteien!
Das begreife, wer kann, Ich kann's nicht.
Die "schiefe Ebene des Sozialstaates" wird durch die jetzige Regierung u. ihr "Reformpaket" kein bißchen begradigt, sondern eher noch schiefer.
Aber Hauptsache: Im Fernsehen bei ARD u. ZDF bezeichnen die üblichen Verdächtigen das Ganze als Verbesserung.

Motto: Was kümmert uns die schwarze Realität, so lange wir sie noch mit geliehenem Geld
aufhellen u. uns selbst belügen können!

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