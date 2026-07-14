Zahlen über Sozialleistungsbetrüger - Der Kampf gegen Sozialbetrug ist eine Ersatzhandlung der Reformunwilligen

In der Empörung angesichts grassierenden Missbrauchs von Sozialleistungen sind sich alle einig. Doch hinter dem Regierungsaktionismus gegen Betrüger steht die Weigerung der Sozialpolitiker, die strukturelle Wucherung des Sozialstaats endlich radikal abzustellen.