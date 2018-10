Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung ein spannendes Interview gegeben. Darin spricht Schäuble auch über den als Fraktionsvorsitzenden abgewählten Volker Kauder. Er kenne ihn seit mindestens 50 Jahren und habe oft zu ihm gesagt: „Du bist ein Vorbild an Loyalität gegenüber der Kanzlerin. Aber die Kanzlerin braucht auch einen Gegenpol.“ Schäuble erläutert diesen Rat an den Parteifreund dann mit den Worten: „Widerlager nennt man das bei den Konstrukteuren. Ich hatte es als Fraktionsvorsitzender bei Kohl besser, denn er hat das ertragen.“

Als die NZZ den Bundestagspräsidenten dann auf die Medien als vierte Gewalt ansprechen und fragen, ob er ihnen denn eigentlich vertraue, sagt Schäuble: „Klar machen Sie auch Murks. Aber nicht nur. Wir brauchen Sie. Die Medien sind bei der Zunahme der Informationen wichtiger denn je. Irgendjemand muss ja den Menschen helfen – mir auch –, aus der unendlichen Fülle an Informationen ein bisschen was herauszufiltern.“ Jemand müsse ihm helfen zu bewerten. Der Wandel in der Welt geschehe so grundlegend und schnell, dass dieser auch Angst mache. „Aber es ist ja gut, dass die Welt sich verändert“, fügt er an. Wenn alles noch wäre wie zu Zeiten seiner Großeltern, wäre das nicht so toll. Auch er müsse anfangen, das auch für sich selbst zu akzeptieren.