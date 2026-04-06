Wolfgang Kubicki kandidiert für FDP-Vorsitz - Ansage vom alten Schlachtross

Wolfgang Kubicki will Chef der FDP werden, weil er sich als letzten Hoffnungsträger seiner Partei sieht. Aber kann ein 74-Jähriger tatsächlich die Freidemokraten retten? Vieles spricht dafür, doch nicht alle sind überzeugt. Jetzt droht der Machtkampf.