- Ansage vom alten Schlachtross
Wolfgang Kubicki will Chef der FDP werden, weil er sich als letzten Hoffnungsträger seiner Partei sieht. Aber kann ein 74-Jähriger tatsächlich die Freidemokraten retten? Vieles spricht dafür, doch nicht alle sind überzeugt. Jetzt droht der Machtkampf.
Spätestens nach den beiden zurückliegenden Landtagswahlen war klar: So kann es mit der FDP auf keinen Fall weitergehen. In Rheinland-Pfalz waren die Liberalen vor zwei Wochen bei kümmerlichen 2,1 Prozent gelandet, am 8. März wiederum blieb die gelbe Säule in der Ergebnisgrafik für Baden-Württemberg bei 4,4 Prozent stehen. Binnen eines Monats sind die Freien Demokraten also aus zwei Landesparlamenten geflogen – darunter eben auch im „Ländle“, das zuvor als die sicherste Bastion für die Partei gegolten hatte. Nach der vergeigten Bundestagswahl konnte vom erhofften Comeback also keine Rede sein. Vielmehr war der Eindruck entstanden, dass die FDP ihrem endgültigen Niedergang entgegenstolpert.
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