Wolfgang Kubicki
Wolfgang Kubicki beim Dreikönigstreffen der FDP am 6. Januar dieses Jahres im Stuttgarter Opernhaus / picture alliance / Eibner-Pressefoto / Sandy Dinkelacker

Wolfgang Kubicki kandidiert für FDP-Vorsitz Ansage vom alten Schlachtross

Wolfgang Kubicki will Chef der FDP werden, weil er sich als letzten Hoffnungsträger seiner Partei sieht. Aber kann ein 74-Jähriger tatsächlich die Freidemokraten retten? Vieles spricht dafür, doch nicht alle sind überzeugt. Jetzt droht der Machtkampf.

VON ALEXANDER MARGUIER am 6. April 2026 8 min

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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Spätestens nach den beiden zurückliegenden Landtagswahlen war klar: So kann es mit der FDP auf keinen Fall weitergehen. In Rheinland-Pfalz waren die Liberalen vor zwei Wochen bei kümmerlichen 2,1 Prozent gelandet, am 8. März wiederum blieb die gelbe Säule in der Ergebnisgrafik für Baden-Württemberg bei 4,4 Prozent stehen. Binnen eines Monats sind die Freien Demokraten also aus zwei Landesparlamenten geflogen – darunter eben auch im „Ländle“, das zuvor als die sicherste Bastion für die Partei gegolten hatte. Nach der vergeigten Bundestagswahl konnte vom erhofften Comeback also keine Rede sein. Vielmehr war der Eindruck entstanden, dass die FDP ihrem endgültigen Niedergang entgegenstolpert.

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Ichwilldasnicht | Mo., 6. April 2026 - 17:59

Das haben Sie super formuliert. Sie haben alle in Szene gesetzt die zukünftig wichtig für die FDP werden. Welcome back FDP, es wurde jetzt aber auch Zeit dafür :) Allzeit bestes Gelingen.

Klaus Funke | Mo., 6. April 2026 - 18:33

Da wird sie sich bei Ihnen noch bedanken, Herr Marguier, die selbstbewusste Frau Strack-Zimmermann. Ach, mein lieber Herr Marguier, man liest aus Ihren Zeilen, Sie halten der FDP noch immer die alte feste Nibelungentreue. Doch, sie ist dem Tode geweiht, diese Partei. Worauf wollen sie noch zählen? Ihre Wirtschaftskompetenz ist längst verschwunden. Die Industrie und die Handwerkerschaft ist von der FDP schwer enttäuscht worden. Mit den markigen Sprüchen zum Ukrainekrieg, die Sie der Frau Strack-Zimmermann anerkennend zubilligen, ist doch auch nicht der berühmte Blumentopf noch zugewinnen. Ein Vierundsiebziger soll´s nun richten? Das ist mehr als Pfeifen im Walde. Das wissen doch auch Sie, Herr Marguier, das wird nix mehr. Wenn Sie mit derselben Verve der AfD zujubeln würden - das wär doch mal was. Aber nein, da sind Sie sehr zurückhaltend, um nicht zusagen, da trauen Sie sich nicht aus der Reihe zu tanzen. Kriege führt man nicht nach hinten, hat mir mal ein alter Kampfgefährte gesagt.

Ein westlich verankerter Wähler kann der AfD niemals zujubeln, der sehnt sich insbesondere (klugerweise) derzeit nach einer Partei ala FDP - Muster!!!

Übrigens, , wer meint, alle anderen Parteien sind überflüssig bis ünerwünscht, weil die AfD wirds schon richten, der trägt erst recht die hiesige Demokratie zu Grabe.

Thomas Hechinger | Mo., 6. April 2026 - 19:10

Wann ist mir Frau Strack-Zimmermann zum ersten Mal „begegnet“? Ja, hier beim „Cicero“ war es! Während ich dem ersten Beitrag:

https://www.cicero.de/innenpolitik/renate-kuenast-landgericht-berlin-fa…

noch zustimmen konnte, hat mich der zweite:

https://www.cicero.de/innenpolitik/ministerpraesident-thueringen-thomas…

zutiefst erschüttert. Die Nichtanerkennung einer demokratischen Wahl ist antidemokratisch. Und was Frau Strack-Zimmermann später tat oder sagte, hat alles nur schlimmer gemacht. Obwohl ich in der Ukraine-Frage inhaltlich gar nicht weit von ihr entfernt bin, ist ihre Sprache inakzeptabel. Der russische Mensch ist nicht mein Feind, auch wenn sein Präsident ein Kriegsverbrecher ist. Und dann ihre Verfolgungswut gegen kritische Bürger durch Mißbrauch der Gerichte. Eine Partei, in der solche Personen eine maßgebliche Rolle spielen, ist für mich ehemaligen FDP-Wähler unwählbar. Und da hilft auch Herr Kubicki nicht.

C. Schnörr | Mo., 6. April 2026 - 19:38

Sehr geehrter Herr Kubicki: Stellen Sie Herrn Kuhle in die Ecke zu den anderen woken Trauergestalten. Mit Blick auf den unsäglichen Merz-Spruch über die FPD: die tote(!) Merz-CDU zu sezieren ist kein Vergnügen, aber so einfach wie notwendig. Die SPD zerlegt sich ja selbst. Und die grüne Sekte steht von der Realität umzingelt nackt da. Viel Erfolg!

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