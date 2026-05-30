- Die Liberalen sind unter der neuen Führung gespalten
Statt einer Formalie wurde es eine Kampfabstimmung: Wolfgang Kubicki ist neuer FDP-Chef. Auf dem Bundesparteitag wurde oft der notwendige Mut beschworen, aber die Gräben innerhalb der liberalen Partei sind nicht zu übersehen.
Neue Farben hatten die Liberlen schon — einen neuen Bundesvorsitzenden mit Wolfgang Kubicki seit diesem Samstagnachmittag nun auch. Er musste sich kurzfristig noch einer Kampfkandidatur der früheren Bundestagsabgeordneten Marie-Agnies Strack-Zimmermann stellen. Kubicki setzte sich mit 59,27 Prozent durch, 390 der 658 gültigen Delegiertenstimmen gingen an ihn, Strack-Zimmermann erreichte nur 259 Stimmen.
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