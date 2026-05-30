Kubicki
Wolfgang Kubicki, neu gewählter Parteivorsitzender der FDP, nimmt die Gratulation von Marie- Agnes Strack- Zimmermann entgegen, 30.05.2026 / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Wolfgang Kubicki ist FDP-Bundesvorsitzender Die Liberalen sind unter der neuen Führung gespalten

Statt einer Formalie wurde es eine Kampfabstimmung: Wolfgang Kubicki ist neuer FDP-Chef. Auf dem Bundesparteitag wurde oft der notwendige Mut beschworen, aber die Gräben innerhalb der liberalen Partei sind nicht zu übersehen.

VON JAN UPHOFF am 30. Mai 2026 8 min

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Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Neue Farben hatten die Liberlen schon — einen neuen Bundesvorsitzenden mit Wolfgang Kubicki seit diesem Samstagnachmittag nun auch. Er musste sich kurzfristig noch einer Kampfkandidatur der früheren Bundestagsabgeordneten Marie-Agnies Strack-Zimmermann stellen. Kubicki setzte sich mit 59,27 Prozent durch, 390 der 658 gültigen Delegiertenstimmen gingen an ihn, Strack-Zimmermann erreichte nur 259 Stimmen. 

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Markus Michaelis | Sa., 30. Mai 2026 - 20:20

Ja, das ist denke ich der Punkt. Es geht auch nicht um die Rettung der FDP. Die Spaltungslinien (mehr als eine) haben wir auch in anderen Parteien und in der Gesellschaft. In normalen Zeiten ist das beste Rezept vielleicht die Differenzen nicht so hoch zu kochen, konstruktiv zusammen zu arbeiten und dann möglichst viele über die Ergebnisse (am Ende meist wirtschaftlich: wer kann wieviel verteilen) zu überzeugen. Also Burgfrieden, nicht alles unter dem Teppich hervorholen und lieber machen als alles auszudiskutieren.

Aus meiner Sicht sind die Zeiten nicht so ganz normal in dem Sinne, wie wir es in D über Jahrzehnte gewohnt waren. Ich glaube die Differenzen sind echt, vielfältig und groß. Selbst da, wo man in grundsätzlichen Zielen übereinstimmt, gehen die Meinungen weit auseinander, wie man diese erreicht.

Ich glaube, dass Burgfrieden hier wenig nützt. Kubicki muss nicht die FDP groß machen. Mitten rein ins Getümmel, damit allen erstmal die großen Differenzen klar sind, ist wichtig.

Angelika Sehnert | Sa., 30. Mai 2026 - 20:27

Der sogenannte sozialliberale Flügel hat immer noch nicht begriffen, dass es genügend linke Parteien gibt.Die Bürger,die die FDP ansprechen will,die Leistungsträger,sind aber eher konservativ. Dort interessiert man sich schlicht nicht für die von MASZ zitierten Minderheiten und deren Schutz, weil es für echte Liberale da eigentlich kein Problem gibt.Der linksidentiäre Opfer-Quoten-und Diskriminierungskult ist Liberalen fremd, weil er mit individueller Freiheit eher wenig zu tun hat.Dafür wären eher SPD und Grüne zuständig. Leistungsträger wollen verlässliche politische Rahmenbedingungen und eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft, die mittlerweile, getrieben durch die völlig missglückte Energie- und Klimapolitik, eher eine staatswirtschaftliche Planwirtschaft ist. Es sind vor allem jüngere FDPler, die hier eher linksgrünen Positionen zuneigen. Eine Befriedung dieses grundsätzlichen Konflikts scheint mir kaum möglich.Aber die dringend benötigte Profilschärfung gelingt dann auch nicht

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 30. Mai 2026 - 20:50

stellvertretenden Parteivorsitzenden.
Meine Gratulation.
Habe nur etwa bis 14:00 Uhr zugeschaut, die jungen Leute sprachen sehr gut und überzeugend.
Da kann es doch nur bergauf gehen...

Axel Gerold | Sa., 30. Mai 2026 - 21:46

Der einzige Sinn der doch noch zelebrierten Kampfabstimmung müsste jetzt eingedenk des Ergebnisses sein, dass die Linken die FDP verlassen. Ohne diese Trennung kann die FDP ein Elektorat nicht neu bilden, bleibt vielmehr für beide Seiten unauthentisch und wird untergehen.

Thomas Veit | Sa., 30. Mai 2026 - 22:00

heute bei der FDP..., sind tatsächlich aber tief gespalten... - war unübersehbar.

Die fehlende Offenheit auch der FDP gegen die AfD macht sie für mich unwählbar - eine pragmatische Zusammenarbeit hätte mir gereicht... aber so... ...!?👎

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