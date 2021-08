Wolfgang Bosbach war von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und von 2009 bis 2015 Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag. Obwohl er seit 2017 nicht mehr im Parlament sitzt, macht er noch für die Partei Wahlkampf – allerdings zum letzten Mal, wie er gerade angekündigt hat.

Herr Bosbach, es sind noch sechs Wochen bis zur Bundestagswahl, und der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sagt eine TV-Talkshow nach der anderen ab. Machen Sie sich Sorgen um ihn?

Um ihn persönlich nicht, denn Armin Laschet ist erfahren genug, um zu wissen, dass ein demoskopisches Tief sechs Wochen vor einem Wahltermin keine Vorentscheidung für den Wahlausgang bedeutet. Sorgen bereitet mir eher der Gedanke, dass es am Ende tatsächlich für Rot-Rot-Grün reichen könnte. Dann gehen wir schweren Zeiten entgegen.

Im Wahlkampf 2013 hat Laschet über Jürgen Trittin getwittert: „Höre gerade, dass er für eine große TV total-Diskussion bei Raab abgesagt hat. Krank ist er nicht. Erstes Signal für einen Rückzug?“ Dieses Zitat fällt jetzt auf ihn selbst zurück. Hat er kalte Füße bekommen?

Ach, i wo. Alles zu seiner Zeit. Wenn die Zahl der Talkshowauftritte so entscheidend wäre, müsste Karl Lauterbach alle politischen Spitzenämter in Deutschland persönlich innehaben.

Höre gerade, dass @JTrittin kurzfristig für große TV total-Diskussion bei Raab abgesagt hat. Krank ist er nicht. Erstes Signal für Rückzug? — Armin Laschet (@ArminLaschet) September 21, 2013

Laschet ist noch nicht mal Kanzler, hat es in den sozialen Medien aber schon zur Witzfigur gebracht. Nach #Laschetdenktnach, #Laschetlacht trendete jetzt #Laschetkneift. Ist er Opfer einer Kampagne, oder hat er den Spott verdient?

Nein, hat er nicht. Aber in Zeiten, in denen es ganz offenkundig weniger um inhaltliche Positionen und Perspektiven für Deutschland als um angebliches Fehlverhalten geht, wird halt gerne jedes Missgeschick zum Mega-Ereignis hochgezogen. An seiner Performance als Regierungschef in NRW gibt es für seine Kritiker offenbar zu wenig zu meckern, also sucht man halt andere Themen.

Seine Beliebtheitswerte sinken in dem Maße, wie die Beliebtheitswerte für den SPD-Kandidat Olaf Scholz steigen. Der liegt jetzt bei 59 Prozent, Laschet nur bei 28 Prozent. Was läuft da schief?