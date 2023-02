Quirin Graf Adelmann ist Unternehmer und Investor in verschiedenen Bauprojekten. Unter anderem betreibt er auch das DDR-Museum in Berlin.



Herr Adelmann, seit dem Berlin-Boom und spätestens seit der Flüchtlingskrise fehlt es in Berlin an bezahlbarem Wohnraum. Warum ist das so?



Weil der natürliche Feind der Politik entweder Mathematik ist oder Umsetzungskompetenz oder beides. Der Wohnraummangel besteht natürlich, weil Berlins Bevölkerung von zirka 3,3 Millionen Einwohnern im Jahr 2011 auf 3,7 Millionen Einwohner heute gewachsen ist. Wenn 400.000 Menschen mehr in einer Stadt leben, gibt es einen Bedarf von ungefähr 200.000 Wohnungen. Dennoch werden zu wenige Wohnungen gebaut bzw. immer weniger gebaut. Politik und Verwaltung übernehmen auch keinerlei Verantwortung und verstehen den Ernst der Lage für die gesamte Gesellschaft nicht. Das Wohnungsproblem ist Gift für jeden Arbeitgeber und die Gesellschaft insgesamt. Wenn Arbeitnehmer für eine Wohnung 500 Euro mehr im Monat zahlen müssen, steigen Gehälter und steigen auch die Preise, ohne das Produkt oder die Dienstleistung zu verbessern, für die Menschen ihre Lebenszeit einsetzen. Kosten in Branchen wie in der Gesundheit steigen zu lassen, ist bei festgelegten Preisen wiederum ein großes Problem und senkt deren Qualität. In anderen Branchen wie in Kultureinrichtungen werden Besuchergruppen ausgeschlossen und Private in Wettbewerb zu Staatseinrichtungen gesetzt, die schier endlos und ohne Leistungsbezug Druckgeld erhalten. In vielen innovativen Branchen und Neugründungen sind Wohnungspreise durch Knappheit ein Grund, nicht nach Berlin zu kommen. Wohnungsnot und Wohnungspreise sind also ein Kernproblem für jedes Unternehmen und damit für den Motor des Staates.



Woran liegt das – zu wenig Geld, zu wenig Bauland?



Tatsächlich ist das ein Teufelskreis: In Berlin gibt es zu wenige Wohnungen, und die Baupreise steigen. Was aber macht Berlin daraus? Berlin baut nicht! Berlins Verantwortungsträger sind ganz offensichtlich zu inkompetent und zu unqualifiziert. 2016 hat Michael Müller, der damalige Stadtentwicklungssenator, groß angekündigt, Wohnungsbau zu fördern. Was aber damit gemeint war und gemacht wurde, sind die Bauanforderungen wie mechanische Zwangsentlüftungen von Wohnungen, Digitalfunkauflagen usw. zu steigern. Man hat also Bauen verkompliziert und verteuert.



Aber es fehlt an Bauland?



Überhaupt nicht. In Berlin haben wir sieben Millionen Quadratmeter Bauland frei, und trotzdem wird seit drei Monaten nichts mehr von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften ausgeschrieben. Stattdessen gibt es immer mehr Regularien, und der Wohnungsmangel wird nicht bekämpft. Wir haben heute die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten der Bundesrepublik, also auch genug Geld für essentiellen wie auch sozialen Wohnungsbau. Berlin braucht insgesamt 400.000 Sozialwohnungen. Aber wenn ein Philosoph wie Sebastian Scheel (Linke) Senator für Stadtentwicklung sein darf oder eine Politikwissenschaftlerin im Bund Bauministerin wie Klara Geywitz (SPD), dann fehlt schon in der Grundbesetzung die Qualifikation. Das ist ein generelles Problem aller Regierungen der vergangenen zwei Jahrzehnte. Besetzungen erfolgen oft fachfremd, und die Auswahlkriterien aller Parteien sind objektiv weitgehend schleierhaft.



Welche Folgen haben die politischen Fehlbesetzungen?



Die Folgen dieser Fehlbesetzungen sind, dass es grundsätzlich an exekutiver Umsetzungskompetenz zu Bautätigkeit fehlt. Das sehe ich an unseren eigenen Bauprojekten. In Steglitz-Zehlendorf werden Aufstockungen, die nach dem Geschmack der Stadtplanungen nicht ins Bild passen, untersagt. Deswegen baut man halt nur eine Etage drauf oder lässt das Bauvorhaben ganz sein. In Marzahn-Hellersdorf gibt es einen aktuellen internen Beschluss, dass man möglichst überhaupt keine Baugenehmigung durchwinken will. Es ist krass: Hier werden aktuell Bebauungspläne anscheinend zur aktiven Verhinderung von Bauprojekten nebst Veränderungssperren verhängt. Zwischen Terminen zur Vorbesprechung von Vorhaben vergehen Monate. Baugenehmigungen – wenn man solche noch unterwürfig dankend erhält – dauern fast zwei Jahre.

Wieso sollte die Politik denn kein Bauen zulassen wollen?



Manchmal wirkt es so, als wollte man die Enteignungsvorhaben in Berlin dadurch fördern, dass die Menschen unter Druck stehen. Und viele denken, man könnte, wenn man dem Privateigentümer Wohnraum oder Immobilien wegnimmt und die Preise drückt, für soziale Gerechtigkeit sorgen. Hier zeigt sich, dass der natürliche Feind der Politik Mathematik und Logik sind.



Wie beurteilen Sie denn Alternativvorschläge zum Bauen?