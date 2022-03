Den Berlinern fällt es auf, dass sich in den letzten Jahren das Stadtbild verändert hat. In eher gehobeneren Gegenden wie etwa am Stuttgarter Platz in Charlottenburg-Wilmersdorf, in denen vor zehn Jahren Obdachlose ein eher seltener Anblick waren, gehören sie mittlerweile zum Viertel dazu. Wie viele im Laufe der letzten zwei Corona-Jahre aus der Wohnungs- in die Obdachlosigkeit abgerutscht sind, ist statistisch noch nicht erfasst. Dazu kam eine weitere Verschärfung in diesem Winter: Die Obdachlosen hatten zusätzlich damit zu kämpfen, dass diejenigen, die nicht die Anforderungen der 3G-Regel erfüllen konnten, vom Zutritt zu einem großen Teil der U-Bahn-Steige ausgeschlossen wurden. So mussten sie den kalten Winter oftmals draußen verbringen. Wie die Berliner Morgenpost meldet, sind trotz aller Bemühungen der Kältehilfe allein schon dieses Jahr 22 Obdachlose in Berlin erfroren. Das sei die höchste Zahl seit zwölf Jahren.