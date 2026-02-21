Reichstag
Das Reichstagsgebäude im Herbst 2025 / picture alliance / dts-Agentur

„Wohin treibt die Bundesrepublik?“ Das CDU-Trilemma und der untote Obrigkeitsstaat

1966 warnte Karl Jaspers vor dem fortlebenden Obrigkeitsstaat durch Große Koalitionen oder gar Allparteienregierungen. Damals bewahrte die CDU Deutschland davor. In Brandmauer-Deutschland droht sie der selbstzerstörerischen Verlockung zu erliegen.

VON FERDINAND KNAUSS am 2. März 2026 12 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

„Wohin treibt die Bundesrepublik?“, fragte der Philosoph Karl Jaspers (1883-1969) vor 60 Jahren in seinem berühmt gewordenen, letzten Buch. Ihn trieb unter anderem die Sorge vor der damals durch die erste Große Koalition eingeführten Notstandsgesetzgebung, mit der „in einem verhängnisvollen Augenblick durch einen einzigen Akt die Diktatur errichtet, das Grundgesetz abgeschafft, ein nicht reversibler Zustand der politischen Unfreiheit herbeigeführt werden“ könne.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Mo., 2. März 2026 - 14:56

Das große Bild ist glaube ich, dass Europa nach 200 Jahren Dominanz im Moment wirtschaftlich, technologisch, militärisch, kulturell, demografisch durchgereicht wird. Mehr rechte Positionen wollen sich von der Welt etwas mehr abgrenzen, um Eigenes zu bewahren. Mehr Linke Positionen erklären das Eigene als nach wie vor die Spitze der Menschheit und man müsse nur allen Menschen die Chance geben, dem beizutreten. Es gibt aber auch einige andere, auch migrantische Positionen.

Europäische Bevölkerungen sind zunehmend nicht regierbar. Insofern ist es prinzipiell ok, wenn ein Regierungschef sagt, dass er erstmal seinen Weg geht, bis die Bevölkerung sich auf irgendwas Neues geeinigt hat. Merz müsste das nur expliziter und Diskussionen anregend tun. Er suggeriert aber im Gegenteil, eigentlich sei alles klar. Es ist aber nichts klar.

Aus meiner persönlichen Sicht stimmt am wenigsten das Linke Narrativ, dass man universelle Menschheitswerte für die Menschheit vertreten würde. Das ist offener

Friedrich Merz wurde kürzlich auf dem CDU Parteitag in Stuttgart ausgelacht, als er sagte er wäre vielleicht in 5 Jahren noch Kanzler.
Muß dazu mehr gesagt werden ???
Auch die 91% Stimmen zum Parteianführer waren dem geschuldet, daß er vorher so sehr bei den Wahlen um seine Person in den eigenen Reihen abgeschmiert ist.
Ich sage da nur:
"Friedrich Merz - Kanzler der 2. Wahl." 😄

Rainer Mrochen | Mo., 2. März 2026 - 15:16

Danke Herr Knauß für diese Steilvorlage. Jetzt die Millionenfrage: Wer von den derzeitig agierenden Politdarstellern ist nicht schon "schäbig" aufgefallen? Namen muß ich wohl kaum nennen oder sollte ich besser gleich sagen, daß mir keiner einfällt der nicht in der einen oder anderen Form auffällig gewesen wäre. Diese, ihre Feststellung hätten sie sich, im Gesamtkontext, echt sparen können.
Immerhin; ihre Schelte reicht weit. Benennen sie das dann in Zukunft auch so und seien sie nicht so starrhalsig im scheinbar gesetzten Redaktionszwang. Karl Jaspers hat bestimmt nicht übertrieben wenn er prophetisch Möglichkeiten ausgelotet hat. Heute würde man wohl von Verschwörung reden oder modern; self fulfilling prophecy. Der geistige Horizont scheint im gegenwärtigen Politikbetrieb nicht sehr ausgeprägt zu sein.
Diktatorisch durchregieren ist eh leichter.

Theo Lackner | Mo., 2. März 2026 - 16:14

Die CDU ist schon seit Ende Geißlers und Biedenkopfs strategisch unbedarft und inhaltlich beliebig; ein purer Opportunisten- und Karrieristenverein. Deshalb konnte Merkel den Laden auch nach Belieben umpolen.

Das geht schon mit der Selbstwahrnehmung als "die Mitte" los. Unter Strauß und Kohl war man betont konservativ-bürgerlich (lies: rechts), aber unter moralischem Druck von Links-Grün (der eigentlichen "geistig-moralischen Wende") wurde diese Hälfte des politischen Spektrums nachhaltig (und nachträglich zu 1945) stigmatisiert.

Wer aber keinen selbst gewählten Standpunkt hat, der schwimmt auf Wellen, die andere schlagen.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 2. März 2026 - 16:16

immer wieder sehr interessante Artikel, aber dieser hier ist mir zu "theoretisch" angesicht der komplexen Probleme.
Möglich, dass wir wieder in eine Flüchtlingskrise schliddern werden angesichts des Krieges im Nahen Osten.
Da hat Merz die Möglichkeit zu zeigen, ob es Alternativen zu Frau Merkels Politik gab.
Das ist ja schliesslich überhaupt noch nicht geklärt.
Es hat mich genervt, dieses Gerede von der "Alternativlosigkeit", aber das kann historisch auch noch eine Frage ungeschickter Kommunikation sein, hingegen halbwegs realistisch angesichts wirklich drängender Probleme.
Kurz, ich will jetzt nicht nur abstrakt auf so etwas wie eine "All-Parteien"-Koaltion gegen die AfD sehen.
Bitte bedenken Sie, dass Herr Jaspers angesichts der AfD-Inhalte vielleicht plötzlich den Sinn von solchen Koalitionen entdeckt haben könnte.
Frau Wallaus Bedauern über den jetzigen Zustand der AfD weist vielleicht den Weg..
Es wird entscheidend sein, wer sich positiv und nicht nur aus Protest zur AfD gesellt?

Klaus Funke | Mo., 2. März 2026 - 16:24

Über diesen Staat und seine bedauernswerten Politdarsteller noch viele Worte zu verlieren, ist vergebene Liebesmüh. Es ist absolut sinnlos. Was soll ich hier noch sagen, was eh schon alle selber wissen. Meinungsbestätigung ist das, weiter nichts. Und hier bei CICERO sind doch eh fast 98 % grundsätzlich derselben Meinung. Warum soll man sich das wechselseitig bestätigen? Gut, in ein paar Details gibt es Abweichungen, aber das ist bedeutungslos. Also halte ich das Maul und freu mich, dass andere genau wie ich denken. Von daher ist alles bloße Selbstvergewisserung. Ich sitze auf der Tribüne und lass die Rennen an mir vorüberziehen. Gähn, ein bisschen müde wird mir davon. Aber Schläfrigkeit ist was wohltuendes.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.