- Das CDU-Trilemma und der untote Obrigkeitsstaat
1966 warnte Karl Jaspers vor dem fortlebenden Obrigkeitsstaat durch Große Koalitionen oder gar Allparteienregierungen. Damals bewahrte die CDU Deutschland davor. In Brandmauer-Deutschland droht sie der selbstzerstörerischen Verlockung zu erliegen.
„Wohin treibt die Bundesrepublik?“, fragte der Philosoph Karl Jaspers (1883-1969) vor 60 Jahren in seinem berühmt gewordenen, letzten Buch. Ihn trieb unter anderem die Sorge vor der damals durch die erste Große Koalition eingeführten Notstandsgesetzgebung, mit der „in einem verhängnisvollen Augenblick durch einen einzigen Akt die Diktatur errichtet, das Grundgesetz abgeschafft, ein nicht reversibler Zustand der politischen Unfreiheit herbeigeführt werden“ könne.
