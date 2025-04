Nach mehreren aufsehenerregenden Messer-Verbrechen am Samstag und in der Nacht auf Sonntag kam die vielleicht grausigste Gewaltnachricht aus Hamburgs berüchtigtem Stadtteil Harburg. Ein 15-Jähriger Iraker wurde in der Nacht auf Montag vom Balkon im 8. Stock eines Hochhauses in die Tiefe gestoßen. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Mehrere Personen sollen laut Presseberichten gewaltsam in die Wohnung eingedrungen sein und die Anwesenden attackiert haben. Dann wurde der Junge offenbar aus dem Fenster gestoßen.