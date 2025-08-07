Witwenrente abschaffen? - Schwarz-Rot wird sich nicht mit den Älteren anlegen

Der Wirtschaftsweise Martin Werding schlägt vor, die Witwenrente abzuschaffen. Das ist von allen Reformvorschlägen für die finanziell überforderte Rentenversicherung wohl der radikalste. Politisch wäre er nicht durchsetzbar.