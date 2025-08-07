Rente
Witwenrente abschaffen? Schwarz-Rot wird sich nicht mit den Älteren anlegen

Der Wirtschaftsweise Martin Werding schlägt vor, die Witwenrente abzuschaffen. Das ist von allen Reformvorschlägen für die finanziell überforderte Rentenversicherung wohl der radikalste. Politisch wäre er nicht durchsetzbar.

Die Bundesregierung verhält sich in der Rentenpolitik wie kleine Kinder beim Versteckspielen. Da hält sich einer die Hände vor die Augen und ruft laut: Ihr könnt mich nicht sehen! Auch Schwarz-Rot tut so, als stünde die staatliche Altersvorsorge auf festem Grund. So beschloss das Kabinett fröhlich, das Rentenniveau von 48 Prozent beizubehalten und die Mütterrente auszuweiten. So bekamen SPD und CSU, was sie den Wählern versprochen hatten, obwohl beides nicht seriös zu finanzieren ist.

Gleichzeitig tut die Koalition so, als wolle sie eine echte Rentenreform anpacken. Eine Kommission soll Vorschläge erarbeiten. Das kennen wir von früheren Regierungen: Experten machen nach ein, zwei Jahren durchaus vernünftige Vorschläge. Nur wagen sich die Regierenden nicht ernsthaft an ihre Umsetzung, weil die nächste Bundestagswahl schon naht. Diese Praxis treibt Rentenexperten wie Martin Werding, Professor für Sozialpolitik an der Ruhr-Universität Bochum, um. Er befürchtet, die Sozialversicherungsbeiträge von derzeit 42 Prozent (jeweils zur Hälfte zu zahlen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern) könnten ohne grundlegende Reformen auf 50 Prozent steigen.

