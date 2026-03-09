- „Leute in Gremiensitzungen wirken wie Sprechautomaten“
Wachstumsskepsis, Klimabewegung, Identitätspolitik – viele der großen ideologischen Debatten unserer Zeit entstehen an Universitäten. Der Historiker Andreas Rödder erklärt im Interview, welche Rolle postmoderne Narrative dabei spielen – und warum das Drittmittelsystem diesen Trend verstärkt.
Andreas Rödder ist Historiker und Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er beschäftigt sich mit den ideengeschichtlichen Grundlagen westlicher Gesellschaften sowie mit aktuellen politischen und kulturellen Konflikten.
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