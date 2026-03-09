Wissenschaftsfreiheit - „Leute in Gremiensitzungen wirken wie Sprechautomaten“

Wachstumsskepsis, Klimabewegung, Identitätspolitik – viele der großen ideologischen Debatten unserer Zeit entstehen an Universitäten. Der Historiker Andreas Rödder erklärt im Interview, welche Rolle postmoderne Narrative dabei spielen – und warum das Drittmittelsystem diesen Trend verstärkt.