Ein deutsches Unternehmen, das auf dem Solarmarkt nicht nur mithalten, sondern in hohem Tempo expandieren will? Das klingt nach den 2000er Jahren, als das Geschäft noch klein war und der Staat diese Industrie kräftig mit Subventionen unterstützte, ehe die CDU-geführte Merkel-Regierung beschloss, dass es damit vorbei sein müsse. Fortan begann in einem Markt, den deutsche Betriebe einst geprägt hatten, ein Unternehmenssterben. Das Geschäft übernahmen billigere Anbieter aus China.