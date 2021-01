Was Friedrich Merz mit dem Vorschlag, das Bundeswirtschaftsministerium noch in dieser Legislaturperiode zu übernehmen, gemacht hat, ist ebenso „edelmütig“. Er musste wissen, dass die Absage aus dem Kanzleramt prompt folgen würde. Hätte er zumindest angeboten, nach der Bundestagswahl im Herbst für einen Ministerposten bereit zu stehen, hätte man ihm abgekauft, dass er sich wirklich an der Regierungsarbeit unter einem möglichen Kanzler Laschet (oder Söder) beteiligen will.