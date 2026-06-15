Friedrich Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach seiner Rede im Center Stage vor einem Foto mit dem Reichstag / picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel

Der „Wir schaffen das!“-Kanzler Warum Merz sein Reform-Sommermärchen begraben und Vertrauen neu verdienen muss

Deutschland braucht Reformen, die diesen Namen auch verdienen. Dieser Anspruch darf nicht durch große Rhetorik und fehlende Taten verspielt werden. Sonst scheitert die Wende nicht erst im Parlament – sondern schon am Misstrauen der Bürger.

VON THOMAS EBENFELD am 16. Juni 2026 7 min

Autoreninfo

Thomas Ebenfeld ist Psychologe und Experte für tiefenpsychologische Marketingforschung. Er ist Mitbegründer der Global Research Boutique „concept m“ und der Marketingberatung Flying Elephant. Schwerpunktthemen seiner Arbeit sind kulturpsychologische Grundlagenstudien, Forschung zur gesellschaftlichen Transformationen, sowie die Untersuchung von Marken, Medien und Kommunikation im globalen Kontext. Er ist Speaker bei Branchentagungen und Gastdozent an Hochschulen. 

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„Wir schaffen das!“, sagte Angela Merkel am 31. August 2015 mit Blick auf die Bewältigung der Flüchtlingskrise. „Wir schaffen das!“, beschwor nun Friedrich Merz mit Blick auf den Zusammenhalt der schwarz-roten Koalition die eigene Handlungsfähigkeit.

Mehr als zehn Jahre liegen dazwischen. Und wieder wird ein schwer belasteter Satz zur politischen Beschwörungsformel. Er soll Zuversicht stiften, erzeugt aber bei vielen eher ein irritiertes inneres Zucken. Nicht, weil die Deutschen unfähig zur Hoffnung wären, sondern weil er zu oft nach moralischer Hülse klingt: groß genug, um ein Land zu umfassen, zu unkonkret, um einen Alltag zu verändern.

Die Formel ist nicht deshalb erschöpft, weil Hoffnung falsch wäre. Sie ist erschöpft, weil sie ein „Wir“ beschwört, ohne ein „Was genau“ zu liefern. Eine erschöpfte Gesellschaft reagiert auf solche Appelle nicht automatisch mit Aufbruch. Sie fragt nicht: „Klingt das gut?“ Sie fragt: „Wird diesmal wirklich etwas eingelöst?“ Das eigentliche Problem der Bundesregierung ist deshalb nicht nur Reformstau. Es ist die Erschöpfung an großen Ankündigungen. 

Das Vertrauenskonto ist überzogen

In unseren tiefenpsychologischen Interviews für das „Deutschland-Psychogramm“ von concept m zeigt sich dieses Muster seit Monaten sehr deutlich: Viele Menschen sind nicht gegen Reformen. Sie sind gegen Reformen, die groß angekündigt, in Kommissionen vertagt und in Koalitionsrunden verdünnt werden. Das Vertrauenskonto ist überzogen. Reformrhetorik wird nicht mehr als Zukunftsversprechen gehört, sondern als mögliches Belastungssignal: Was wird teurer? Wer zahlt? Was wird mir weggenommen?

Das ist kein Widerspruch. Es ist die Ambivalenz einer überreizten Mitte. Sie will Veränderung, aber nicht blind in die nächste Zumutung laufen. Sie sucht Führung, traut den Führenden aber nur noch begrenzt. Und sie verlangt Entscheidung – bis spürbar wird, was entschieden wurde.

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Buh-Rufe gegen die Wirklichkeit

Diese Mitte ist kein bloßer Ort im Parteienspektrum. Sie ist ein Gefühl von Verhältnismäßigkeit – das Erleben, dass es zwischen Einsatz und Ertrag noch einen erkennbaren Zusammenhang gibt. Vertrauen beschreibt ein schlichtes, aber politisch hochsensibles Gefühl: Mein Alltag wird gesehen, mein Einsatz zählt, Belastungen werden fair verteilt – und Zukunft heißt nicht nur neue Zumutung, sondern wieder Gestaltungsspielraum und Perspektiven.

Dieses Gefühl hat Risse bekommen. Die Krisen der vergangenen Jahre haben sich aufgestapelt: äußere Bedrohungen, wirtschaftlicher Druck und der Eindruck, dass der Staat an zu vielen Stellen nicht mehr sauber funktioniert. Viele Bürger erleben keine Probleme mehr, die nacheinander gelöst werden, sondern eine Welt, in der alles zugleich drückt. Daraus entsteht nicht nur Ärger, sondern ein Gefühl von Wirkungslosigkeit: Die Politik wirkt überfordert, und man selbst fühlt sich kaum noch wirksam.

Der Begriff „Reform“ ist psychologisch beschädigt

Menschen sind durchaus bereit, Einschränkungen zu tragen – aber nicht ins Leere hinein. Der innere Deal lautet nicht: „Ich opfere etwas, weil ein Politiker es verlangt.“ Er lautet: „Ich verzichte heute, damit morgen wieder etwas möglich wird.“ Opferbereitschaft entsteht nicht durch Appell, sondern durch Chancen auf mehr Selbstwirksamkeit: Mein Beitrag zählt, die Lasten sind nachvollziehbar, und ich erkenne, woran Fortschritt sichtbar wird – für das Ganze und für mich.

Darum ist der Begriff „Reform“ inzwischen psychologisch beschädigt. Für die einen bedeutet er Bürokratieabbau, für andere Rentenkürzung, Steuererhöhung oder Kontrollverlust. Wieder andere hören nur das alte Geräusch: große Worte, kleinteiliger Kuhhandel. Ohne konkrete Zielarchitektur wird „Reform“ zum Sammelbegriff für diffuse Verlustfantasien.

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Das Kernschmelze-Szenario

Dabei ist völlig unbestreitbar: Deutschland braucht große Reformen, die diesen Namen auch verdienen. Wer den Standort wieder auf die Beine bringen will, kann sich nicht mit kosmetischen Korrekturen begnügen. Ganze Systeme sind nicht nur reparaturbedürftig, sondern strukturell überaltert. 

Der große Wurf ist kein Wunschdenken, er ist schlicht notwendig. Aber genau deshalb darf er nicht durch große Rhetorik verspielt werden. Große Reformen scheitern nicht erst im Parlament. Sie scheitern am Misstrauen der Bürger – schon lange vorher.

Nehmen wir die Bürokratie – das Feld, das sich besonders eignet, um Einlösung sichtbar zu machen. Nicht durch ein weiteres Entlastungspaket, das selbst wieder neue Formulare, Prüfverfahren und Berichtspflichten erzeugt. Sondern durch Streichung, Weglassen, Vereinfachung. Eine gestrichene Berichtspflicht ist unspektakulär. Sie ist aber spürbar. Und das ist der Unterschied.

Eine Regierung, die für eine begrenzte Zeit aufhört, neue Gesetze anzukündigen, und stattdessen alte Zumutungen abbaut, macht etwas Seltenes: Sie liefert. Jede neue Regel kann neue Ohnmacht erzeugen. Ein Staat, der ständig neue Komplexität produziert, verliert irgendwann die Autorität, sie zu ordnen.

Eine Koalition der Vorsicht und des Zögerns

Friedrich Merz steht damit vor einem besonderen psychologischen Problem: Vor der Wahl erwarteten viele einen, der wieder Richtung gibt, entscheidet und das Land aus der bleiernen Mischung aus Merkel’schem Auf-Sicht-Fahren und Ampel’schem Misstrauenstheater herausführt. Zugespitzt gesagt: Viele erwarteten mehr Schröder und bekamen bislang eine Ampel 2.0.

Merz tritt als Kanzler der Entscheidung auf, regiert aber eine Koalition der Vorsicht und des Zögerns. Er verspricht Bewegung, während sein politisches Zweckbündnis bei jeder echten Reform zuerst die eigenen Verlustängste spürt. So entsteht kein Aufbruch, sondern ein Regierungsmodus, der Risiken verwaltet, statt Zukunft zu eröffnen. Diese Diskrepanz zwischen Pose und Erfahrung ist gefährlich: Vertrauen schwindet, je länger die Schere zwischen Wort und Tat offenbleibt.

Darin liegt auch der Grund, warum ein neues „Wir schaffen das!“ bei Merz nicht trägt. Die Gesellschaft wartet nicht auf den nächsten Reformfahrplan, der im Sommer Aufbruch verspricht, im Herbst vertagt wird und im Winter Ernüchterung hinterlässt. Sie wartet auf Beweise – nicht nach der nächsten Kommission, sondern in nachvollziehbaren Etappen.

Politik muss heute auf Kredit handeln – und die „Zinsen“ dafür werden immer höher. Das Vertrauenskapital ist nicht mehr vorhanden; es muss neu verdient werden. Nicht durch den nächsten historischen Reformtitel, sondern durch eine regelmäßige Politik der Einlösung.

Reife Führung zeigt sich genau hier: Widersprüche aushalten, Prioritäten setzen – und auch dem Koalitionspartner zumuten, dass Regierung mehr sein muss als gegenseitige Schadensbegrenzung. Streit gehört zur Demokratie. Aber wenn am Ende nur Klientelinteressen addiert werden, entsteht kein Kompromiss. Es entsteht Vertrauensverlust.

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Schwarz-Rot inszeniert eine schlechte Tragödie

Deshalb müsste Merz ehrlicher werden. Er müsste die ritualisierte Beschwörung des großen Umbaus begraben – nicht den Reformanspruch selbst. Deutschland braucht diesen Umbau. Aber Vertrauen dafür entsteht heute nicht durch Pathos und Appelle an den Optimismus der Bürger, sondern durch echte Einlösung.

Entscheidend für die Umsetzung von Reformen ist die Unterscheidung zwischen „Klein-Klein“ und kleinen, aber realen Fortschritten: Klein-Klein produziert neue Verfahren und Prüfungen – also oft jene Ohnmacht, die es bekämpfen will. Echte Einlösung in kleinen Schritten wirkt anders: Plötzlich wird wieder spürbar, dass der Staat ordnen, vereinfachen und entscheiden kann; etwa durch ein beschleunigtes Verfahren oder den Wegfall übertriebener Detailregulierungen. Daraus wächst die Bereitschaft, letztlich auch größere Zumutungen mitzutragen. Und genau so lässt sich das beschädigte Verhältnis von Versprechen und Erfahrung reparieren.

Aus „Wir schaffen das!“ müsste deshalb werden: „Wir schaffen konkret dieses Projekt in folgenden Schritten“ – diese drei Vereinfachungen bis zu diesem Datum, diese gestrichenen Vorschriften, dieses beschleunigte Verfahren. Und ebenso die ehrliche Auskunft darüber, was noch nicht gelingt. Weniger Sommermärchen, mehr Vertrag.

Eine nervöse Mitte ist für Pathos nicht grundsätzlich verloren. Aber sie glaubt ihm nur noch, wenn es durch Erfahrung gedeckt ist und nicht bloß rhetorische Beschwörungsformel bleibt. Vielleicht beginnt die Erneuerung des Landes deshalb nicht mit dem großen Wurf. Sondern mit einem Satz, den kein Kanzler gern sagt: Wir schaffen nicht alles auf einmal. Aber das, was wir uns vornehmen, das setzen wir um – Schritt für Schritt. Nicht irgendwann, sondern jetzt und immer wieder.

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Markus Michaelis | Di., 16. Juni 2026 - 18:50

Die Idee Reformen heute zu akzeptieren, damit morgen alles besser läuft, reicht glaube ich nicht. Relativ zur Welt (Asien) fällt Deutschland in seinem Vorsprung zurück, demografisch auch. Damit ist erstmal weniger zum Verteilen da, die Sozialsysteme und andere staatliche Leistungen, staatliche Jobsegmente etc. sind so wahrscheinlich nicht zu halten.

Es reicht wahrscheinlich nicht, heute Umstellungen zu akzeptieren, damit es morgen besser geht. Absehbar geht es erstmal darum Umstellungen zu akzeptieren, damit es morgen überhaupt noch funktioniert. Erwartungen sind der Realität anzupassen.

Ein Problem dabei ist, dass das "Wir", das das schaffen soll, immer unklarer wird. Für wen und mit wem zusammen macht man das eigentlich, für wen nicht und gegen wen muss etwas durchgesetzt werden. Das "Wir" ist unklar geworden.

Angelika Sehnert | Di., 16. Juni 2026 - 20:15

Wir alle wissen doch woran es liegt, die Problem sind tausendfach beschrieben. Die beiden wesentlichen Hindernisse zur Lösung sind die Führungsschwäche des Kanzlers und die ideologische Verstocktheit der SPD. Es wäre eigentlich ganz einfach: Bas und 60% ihrer Mitarbeiter entlassen, einen Quereinsteiger aus der Wirtschaft einsetzen und die absurdesten Vorschriften wie Leiterbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte oder betriebliche medizinische Notfalldokumentation abschaffen, Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung einführen. Kostet alles nichts, würde aber zu einer gewaltigen Entlastung führen und Unternehmen wie Bürgern das Gefühl geben, dass es vorwärts geht, das sich etwas bewegt. Der Rest der SPD würde schon klein beigeben, wegen Dienstwagenschlüssel etc.
Aber eher geht ein Kamel durch das sprichwörtliche Nadelöhr.

Ein mit uns gut bekannter Zahnarzt, mit Arztpraxis im eigenen Haus, Ehefrau & Tochter mit in der Praxis tätig, erzählte mir über den „Leiterbeauftragten“ der nur die Fenster in der Praxis im Erdgeschoss gelegen, putzen dürfe ……..
Hurra Deutschland kann ich da nur sagen 🤮🤮🤮

Ingo Frank | Di., 16. Juni 2026 - 21:26

so gelogen wie das Merzsche …, im gleichem Wortlaut !
Vor den Wahlen im Osten wird nichts passieren und danach ?
Schafft die AfD es, das es ohne sie keine rechnerische Mehrheit zu Regierungsbildung gibt, oder gar das Erreichen der absoluten Mehrheit in SA, ist das das Ende der SPD beherrschten Koalition in Berlin und Merz als Kanzler ist Geschichte.
Dabei ist noch nicht ausgemacht, dass die 10% CDU in MV Schwesig von der SPD ins Amt hieft.
Sollte die SPD in SA auch noch die 5% Hürde nicht erreichen, sind Bas und Klingbeil samt Fraktionsspitze und Generalsekretär der SPD nicht mehr haltbar.
Zu dem ganzen Szenario in „Richtung Kippunkt“ passt die Yougov Erhebung von heute, die die Union bei 20% und die AfD bei 29% sieht und weiß Gott nicht zu Tatendrang = Reformen dieser Koalition beitragen wird.
Dennoch, immerhin kommt die SPD noch mit 12% , gerade noch auf ein zweistelliges Ergebnis auf Bundesebene ……
Bravo liebe Genossen und Genossinnen von der SPD !
MfG a d Erfurter Republik

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