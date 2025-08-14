- „Wir müssen sämtliche Potenziale heben“
Der Fachkräftemangel bedroht den Wirtschaftsstandort und gefährdet den Wohlstand. Im Interview spricht der CDU-Abgeordnete Marc Biadacz über die gezielte Anwerbung ausländischer Fachkräfte und den hierfür notwendigen Bürokratieabbau.
Marc Biadacz ist seit 2017 direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Böblingen. Er ist Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales. Biadacz ist seit 2014 Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart. Als Arbeitsmarktpolitiker ist die Bewältigung des Fachkräftemangels eines seiner zentralen politischen Themen.
Herr Biadacz, Sie sind seit dieser Legislaturperiode Sprecher für Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wieso pochen Sie in dieser Rolle so darauf, die Themen Soziales, Fachkräftemangel und Arbeit gemeinsam zu denken?
