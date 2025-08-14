Krankenhaus
Ausländische Pflegekräfte werden noch immer gesucht / picture alliance/dpa | Waltraud Grubitzsch

Fachkräftemangel „Wir müssen sämtliche Potenziale heben“

Der Fachkräftemangel bedroht den Wirtschaftsstandort und gefährdet den Wohlstand. Im Interview spricht der CDU-Abgeordnete Marc Biadacz über die gezielte Anwerbung ausländischer Fachkräfte und den hierfür notwendigen Bürokratieabbau.

INTERVIEW MIT MARC BIADACZ am 18. August 2025

Ilgin Seren Evisen

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

Marc Biadacz ist seit 2017 direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Böblingen. Er ist Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales. Biadacz ist seit 2014 Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart. Als Arbeitsmarktpolitiker ist die Bewältigung des Fachkräftemangels eines seiner zentralen politischen Themen.  

Herr Biadacz, Sie sind seit dieser Legislaturperiode Sprecher für Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wieso pochen Sie in dieser Rolle so darauf, die Themen Soziales, Fachkräftemangel und Arbeit gemeinsam zu denken?

Ingofrank | Mo., 18. August 2025 - 13:56

Arbeitskräften …..
Wenn es denn wirklich so wäre, warum wird die Wochenarbeitszeit nicht angehoben ? Warum nicht der Urlaubsnspruch um 1/4 reduziert und 1/3 der Feiertage gestrichen und die Karenz- Tage abgeschafft ?
Freizeit, als soziale Errungenschaft ? Wer so denkt wie die Grün linken Eliten, die Gewerkschaften, die Jurnallie, der ÖRR….. der hat überhaupt keine Ahnung von was er spricht beim Arbeiskräfte“Mangel“ . Meint denn irgend ein linker sozialer grüner Prophet der aufgebraucht Wohlstand den Deutschland einst hatte, ist von der 35 Std. Woche bei vollem Lohnusgleich gekommen ?
Ich bin direkt von der 43 3/4 Std. Woche zur 39 Std. Woche gewechselt. Von 22 Tagen Urlaub. auf 30 Tage + einiges an Feiertgen die mehr zur Verfügung standen + 4 Karenztagen. Das war völlig neu für mich ohne Krankenschein zu Hause bleiben zu können …..
Nebenbei 3 ! Kinder groß gezogen und nach der Arbeit mit unseren Hobbys noch zusätzliches Geld verdient, weil der Kredit fürs EFH nicht reichte……
MfG

