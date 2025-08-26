- „Teilzeitangestellte gehen nicht in Teilzeit zum Arzt“
Im Interview erklärt Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, warum eine neue Praxisgebühr nicht funktioniert, wieso Dr. Google das Ärzte-Hopping beschleunigt und warum Teilzeitarbeit die Sozialsysteme belastet.
Andreas Gassen wurde 1962 in Köln geboren und ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), die die Interessen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten auf Bundesebene vertritt und mit 189.551 Ärzten und Psychotherapeuten die ambulante Versorgung in Deutschland organisiert.
Herr Gassen, der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hat angesichts der klammen Kassen im Gesundheitswesen jüngst eine sogenannte Kontaktgebühr vorgeschlagen. Die soll nach Kampeteres Vorstellung bei jedem Arztbesuch fällig werden und dabei helfen, Geld ins seiner Meinung nach insolvente System zu pumpen. Ist das die Lösung für das kränkelnde deutsche Gesundheitssystem?
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.