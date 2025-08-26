Andreas Gassen in der BPK
Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung / picture alliance

KBV-Chef im Interview „Teilzeitangestellte gehen nicht in Teilzeit zum Arzt“

Im Interview erklärt Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, warum eine neue Praxisgebühr nicht funktioniert, wieso Dr. Google das Ärzte-Hopping beschleunigt und warum Teilzeitarbeit die Sozialsysteme belastet.

INTERVIEW MIT ANDREAS GASSEN am 27. August 2025

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Andreas Gassen wurde 1962 in Köln geboren und ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), die die Interessen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten auf Bundesebene vertritt und mit 189.551 Ärzten und Psychotherapeuten die ambulante Versorgung in Deutschland organisiert.

Herr Gassen, der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hat angesichts der klammen Kassen im Gesundheitswesen jüngst eine sogenannte Kontaktgebühr vorgeschlagen. Die soll nach Kampeteres Vorstellung bei jedem Arztbesuch fällig werden und dabei helfen, Geld ins seiner Meinung nach insolvente System zu pumpen. Ist das die Lösung für das kränkelnde deutsche Gesundheitssystem?

Maria Arenz | Mi., 27. August 2025 - 08:02

-wie auch in diesem Interview- die Beiträge, desto deprimierter lege ich den Artikel regelmäßig beiseite. Weil allein die Vorstellung, irgendjemand könnte z.B. Arztbesuche und andere von der Solidargemeinschaft zu bezahlende Leistungen entsprechend des geringeren Beitrags vonTeilzeitkräften deckeln wollen, angesichts des inzwischen vorherrschenden Niveaus in Politik und Diskurs- bestimmenden Kreisen völlig absurd ist. Jede am Ursprung des Grundübels unserer Finanznöte ansetzender Gedanke wird von einem völlig außer Rand und Band geratenen "Solidar-Gedanken" zunichte gemacht , der spätestens mit der Umbenennung von Sozialhilfe in"Bürgergeld" Schmarotzen und Trittbrettfahren zur Königsdisziplin des deutschen Citoyen geadelt hat. "Bürgerlicher" als von "Bürgergeld" zu leben, kann man ja wohl nicht mehr sein. Auch ein Gruppen-Foto des in jeder Hinsicht immer feister werdenden Klingbeil und des einmal für selbstverantwortlich handelndes Bürgertum stehenden Typs Merz spricht Bände.

Christa Wallau | Mi., 27. August 2025 - 10:35

geschützt wird, m u ß zusammenbrechen!
In Deutschland wird dieser Schutz sträflich vernachlässigt bzw. die Ausnutzung noch gefördert.
Dadurch hat sich eine Mentalität breitgemacht, die lautet: "Hol für dich raus, was du kriegen kannst!" Diese Haltung herrscht sowohl bei denen vor, die nicht arbeiten, wie auch bei denen, die arbeiten.
Man will eben nicht der Dumme sein in unserem verrückten System.
Natürlich gibt es jede Menge Möglichkeiten, diesen Wahnsinnszustand zu beenden, aber
mutlose Politiker (aus Angst vor Stimmenverlust) u. zahlreiche Lobbyisten-Verbände (Profiteure) verhindern das bisher.
Grundsätzlich gilt: LEISTUNG muß sich wieder lohnen! Wer mehr arbeitet und weniger krank feiert, muß das im Geldbeutel deutlich spüren. Daß jemand, der sozialversichert u. arbeitsfähig ist, überhaupt nichts dazu beiträgt, daß die Kassen gefüllt bleiben, ist ein Unding!
Er müßte jeden Wochentag Sozialleistungen erbringen- wie u. wo auch immer! Das schuldet er der Solidargemeinschaft.

