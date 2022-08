„Wir können alles außer Hochdeutsch“, dieser Werbeslogan für das Land Baden-Württemberg war einmal eine Ansage an den Rest der Welt: Mögen das badische oder das schwäbische Idiom in anderer Leute Ohren auch ein bisschen seltsam oder gar provinziell klingen, so steht doch der deutsche Südwesten wie keine andere Region für Cleverness, Erfindungsreichtum und Innovationsfreude. Der Spruch mag ein bisschen ironisch gemeint gewesen sein, im Kern aber war er Ausdruck des unverbrüchlichen Selbstbewusstsein der Baden-Württemberger als eines modernen Volks, das Wohlstand schafft und Wohlstand exportiert. „Schaffe, schaffe, Häusle baue“, diese Chiffre für Fleiß und Eigeninitiative, deutete einst in dieselbe Richtung.

Das ist offensichtlich lange her. Kein geringerer als der baden-württembergische Ministerpräsident höchstselbst hat mit einem Interview jetzt endgültig die Schubumkehr eingeleitet und einen banalen Haushaltsgegenstand entweder aus Unbedachtheit (womöglich aber aus tiefer Überzeugung) zum Accessoire des deutschen Niedergangs geadelt, indem er es wie das Ergebnis technologischen Fortschritts darstellte: „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“, so Winfried Kretschmann in einem Interview mit der Südwest Presse. Man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen: Der Ministerpräsident eines Bundeslandes, auf dessen Territorium das Auto oder die Rechenmaschine erfunden wurden, rühmt ein Stück Stoff als höchst zeitgemäßes Werkzeug zur Körperreinigung. Besser lässt sich die im Kern innovationsfeindliche Ideologie seiner grünen Partei nicht auf den Punkt bringen.