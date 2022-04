Aufstand gegen Winfried Kretschmann - Gesundheitsämter fordern Ende der Quarantäne-Pflicht

In Baden-Württembergs Landesregierung tobt ein Streit um die Corona-Politik. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann an strengen Regeln festhalten will, spricht sich sein Gesundheitsminister in einem Brief an Karl Lauterbach für ein Ende der Test- und Quarantäne-Pflicht aus. Kretschmann hat seinen Minister zurückgepfiffen, die Opposition fordert dessen Rücktritt. Dabei stehen die kommunalen Gesundheitsämter hinter den Forderungen, sagt Landkreistagspräsident Joachim Walter.