- Die alljährliche Wiederkehr des Wahnsinns
Nicht nur zur berühmten Fastnacht wird das Rheinland Schauplatz von Festivitäten. Auch zur Silvesternacht wird hier kräftig gefeiert. Anstatt Konfetti werden dann allerdings Böller in Menschenmengen geworfen.
Die Nacht beginnt ruhig. Nur vereinzelt nimmt man den Geruch oder den Knall eines Böllers in den Straßen der Mainzer Altstadt wahr. An den häufig wahrzunehmenden Sirenen der Feuerwehr war bereits erkennbar, dass viele Bürger der Stadt das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen. Um 23:45 Uhr begebe ich mich zum Rheinufer. Die Stimmung ist zunächst friedlich. Unter vielen Jugendlichen sind auch einige Familien mit kleinen Kindern vor Ort. Polizisten überwachen von einem Einsatzwagen aus das Geschehen.
