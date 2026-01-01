Passant feuert Rakete ab
Alle Jahre wieder kommen Passanten auf merkwürdige Gedanken / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Silvester in Mainz Die alljährliche Wiederkehr des Wahnsinns

Nicht nur zur berühmten Fastnacht wird das Rheinland Schauplatz von Festivitäten. Auch zur Silvesternacht wird hier kräftig gefeiert. Anstatt Konfetti werden dann allerdings Böller in Menschenmengen geworfen.

VON GERHARD JUNIOR am 1. Januar 2026

Gerhard Junior absolvierte seinen Master in Politischer Theorie mit dem Schwerpunkt Politische Ökonomie an den Universitäten in Frankfurt am Main, Darmstadt und Warschau. Derzeit hospitiert er bei Cicero Online.

Die Nacht beginnt ruhig. Nur vereinzelt nimmt man den Geruch oder den Knall eines Böllers in den Straßen der Mainzer Altstadt wahr. An den häufig wahrzunehmenden Sirenen der Feuerwehr war bereits erkennbar, dass viele Bürger der Stadt das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen. Um 23:45 Uhr begebe ich mich zum Rheinufer. Die Stimmung ist zunächst friedlich. Unter vielen Jugendlichen sind auch einige Familien mit kleinen Kindern vor Ort. Polizisten überwachen von einem Einsatzwagen aus das Geschehen.  

