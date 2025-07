„Super, wir sind endlich mal wieder draußen“, freut sich einer, der an seinen Schulterstücken als Gefreiter zu erkennen ist. Eine Übung steht am Montagmorgen an. Sie sind im Schwarzwaldstädtchen Donaueschingen stationiert. „Aber hast du gehört, dass unsere Küchenmannschaft nur mit halber Kraft mitgehen kann“, ruft ein anderer Kamerad in den Zug hinein. „Ohne Mampf kein Kampf“, meint der Obergefreite. „Da haben wieder zwei Mann gekündigt, sind schon weg, arbeiten jetzt in der Gastronomie, verdienen mehr.“