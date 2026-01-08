Graffiti in Kölner Ehrenstraße
Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz Wie man eine Demokratie zu Tode reguliert

EU und Bundesregierung wollen strengere Regeln im politischen Diskurs durchsetzen. Dafür stellen sie verbindliche Regeln für die Diskussion auf und kontrollieren sie durch Behörden. Das ist brandgefährlich für die Demokratie.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 8. Januar 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Zur Artikelübersicht

Kurz vor Heiligabend hat die Bundesregierung ein Gesetzgebungsverfahren gestartet, das es in sich hat. Es geht um den Entwurf eines Gesetzes „über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung“. Der Entwurf will dafür sorgen, dass politische Werbung transparenter wird. Wähler sollen besser informiert werden – und weniger manipuliert. 

Rainer Mrochen | Do., 8. Januar 2026 - 12:46

Vor einiger Zeit kommentierte ich sinngemäss, -daß EU-Europa mindestens ebenso schlimme Zustände erleben wird wie sie z.Bsp. China immer vorgeworfen werden.- Zu recht.
Die EU-Europa Bürokraten, Parlamentarier, sonstige Gruppierungen, die vom System leben, wollen gar keine Demokratie mehr. Deren Ziel ist in jeder Hinsicht die restlose Kontrolle über das "System", so, daß ausschliesslich ihre Pfründe gesichert werden. Ich gehe sogar soweit zu behaupten, daß es Ziel und Absicht ist, genau diesen, vorläufigen, Endzustand zu erreichen. Wahlen haben in diesem Sinne nur noch vordergründige Bedeutung da auf administrativer Ebene auch eine Opposition eingehegt werden kann. Welche Form der Revolution ist notwendig um diesem Treiben Einhalt zu gebieten? Ich fürchte beinahe, daß die Zeit dafür bereits abgelaufen ist. Echte Bereitschaft zum Widerstand wurde der jüngeren Generation ja, erfolgreich, aberzogen. Es muß wirklich ganz dick kommen.

Hans Jürgen Wienroth | Do., 8. Januar 2026 - 13:29

Frau Keilani hat in der Welt noch darüber berichtet, dass die Durchsuchungen bei allen genannten, also auch den Medien, ohne Beschluss eines Richters erfolgen können. Das steht in krassem Widerspruch zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Wohnung eines Asylbewerbers ohne Richterbeschluss nicht betreten werden darf.

Hier wird wieder einmal der „Fremde“ mehr geschützt als der Bürger oder die Medien, die im GG gesondert als schützenswert aufgeführt sind.

Ist unser GG also auch nicht mehr wert als das Stück Papier, auf dem es gedruckt ist? Warten wir das entsprechende Urteil des BVerfG. ab.

Markus Michaelis | Do., 8. Januar 2026 - 14:24

Ich denke, ein Problem ist, dass unsere Gesellschaft, zumindest der staatstragende Teil, in ihren Prioritäten zuerst an Werten orientiert ist, dann demokratisch. Für Einzelpersonen würde ich das auch für selbstverständlich halten: ich selber bin natürlich zuerst an meinen Werten orientiert, nicht an einer Verfassung, deren Institutionen etc. Im politischen Zusammenleben akzeptiere ich aber, da andere Menschen andere Werte haben/priorisieren, die demokratische Verfasstheit.

Ich glaube, das hat sich über die Jahrzehnte verändert: für viele Menschen stehen politisch an erstere Stelle die Werte und man geht davon aus, dass diese universell zu sein haben. Das wird dann als identisch mit der Demokratie vorausgesetzt. Mit dieser Ausrichtung hat es eine gewisse Logik, die richtigen und universellen Werte auch durchzusetzen. Mit Demokratie wird das dann entweder gleich gesetzt, oder die Prio liegt eben bei den Werten.

