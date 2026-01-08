- Wie man eine Demokratie zu Tode reguliert
EU und Bundesregierung wollen strengere Regeln im politischen Diskurs durchsetzen. Dafür stellen sie verbindliche Regeln für die Diskussion auf und kontrollieren sie durch Behörden. Das ist brandgefährlich für die Demokratie.
Kurz vor Heiligabend hat die Bundesregierung ein Gesetzgebungsverfahren gestartet, das es in sich hat. Es geht um den Entwurf eines Gesetzes „über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung“. Der Entwurf will dafür sorgen, dass politische Werbung transparenter wird. Wähler sollen besser informiert werden – und weniger manipuliert.
