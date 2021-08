So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

„Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel.“ An diese Worte des Evangelisten Matthäus halten sich Politiker nicht so gerne, schon gar nicht zu Wahlkampfzeiten. Vor allem Olaf Scholz scheut ein klares Ja oder Nein zu Rot-Grün-Rot wie der Teufel das Weihwasser.

In unzähligen Interviews und Talks ist der SPD-Kanzlerkandidat schon gefragt worden, ob er sich mit Hilfe der Linkspartei zum Kanzler wählen lassen würde. Jedes Mal ist er wortreich ausgewichen. Dabei kehrte er sein Talent aus seiner Zeit als SPD-Generalsekretär heraus, mit vielen Worten möglichst wenig Konkretes zu sagen und das immer wieder mit denselben Worten. Das hatte ihm den Beinamen „Scholzomat“ eingebracht.