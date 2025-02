Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Die Politik fühlt sich zunehmend von der Schuldenbremse eingeengt. Kein Wunder – genau das ist ihr Sinn und Zweck. Sie ist das Instrument, mit dem die Verfassung die unstillbare Gier der Politik nach Steuergeld eindämmen soll. Aber natürlich ist die Schuldenbremse eine politische Entscheidung, die aus politischen Gründen wieder geändert werden könnte. Die Voraussetzung wäre: Es gibt eine politische Mehrheit dafür. Hier liegt das Problem, das die (wahrscheinlich) zukünftigen Koalitionäre von CDU und SPD nervös macht. Die Schuldenbremse ist in der Verfassung verankert. Sie kann also nur mit einer doppelten Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat geändert oder ganz aufgehoben werden. Im neuen Bundestag haben AfD und Linke eine Sperrminorität: Wenn sie zusammenhalten, ist gegen sie keine Zweidrittelmehrheit möglich. Sie können also Verfassungsänderungen verhindern. So unterschiedlich die beiden Parteien sind, in der Außenpolitik haben sie Schnittmengen. Eine Verwässerung der Schuldenbremse, um die Hilfe für die Ukraine zu erhöhen, würden beide sicher nicht mitmachen.

Ob der neue Bundestag die Schuldenbremse lockern wird, ist also ungewiss. Der ungemein trickreiche Vorschlag: Die Rest-Ampel, CDU und FDP könnten zusammen noch schnell die Schuldenbremse lockern oder ganz abschaffen. Im alten Bundestag gäbe es dafür noch eine Mehrheit. Aber darf der überhaupt noch entscheiden?