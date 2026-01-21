- Der Staat gegen die Bürger
CDU-Fraktionschef Jens Spahn will § 188 StGB abschaffen, der strengere Strafen vorsieht, wenn es um Beleidigung von Politikern geht. Eine gute Idee. Das Sonderstrafrecht für Politiker ist ein Fremdkörper im demokratischen Verfassungsstaat und muss ersatzlos gestrichen werden.
Das Strafrecht schützt Politiker, die im öffentlichen Leben stehen, stärker als einfache Bürger gegen Angriffe auf ihre Ehre. § 188 StGB droht besonders hohe Strafen an, wenn – wie es im Gesetz heißt – „eine im politischen Leben des Volkes stehende Person“ Beleidigungen, übler Nachrede oder Verleumdungen ausgesetzt ist. Der Gesetzgeber hat diese Norm 2021 deutlich verschärft. Er hat das angesichts zunehmender Kritik an der Politik für notwendig gehalten.
