Wie § 188 StGB den demokratischen Streit kriminalisiert - Der Staat gegen die Bürger

CDU-Fraktionschef Jens Spahn will § 188 StGB abschaffen, der strengere Strafen vorsieht, wenn es um Beleidigung von Politikern geht. Eine gute Idee. Das Sonderstrafrecht für Politiker ist ein Fremdkörper im demokratischen Verfassungsstaat und muss ersatzlos gestrichen werden.