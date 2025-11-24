- Plädoyer für eine wehrpolitische Debatte, die die Natur der Geschlechter ernst nimmt
In ihrem Gastbeitrag warnt die 24-jährige Studentin Meltem Seker vor einer Gleichsetzung von Männern und Frauen im Wehrdienst. Sie argumentiert, dass biologische und demografische Fakten nicht ideologisch übergangen werden dürfen, will man nicht langfristige Folgen riskieren.
Die Debatte über eine Wehrpflicht für Frauen zeigt, wie weit Deutschland sich von jeder realistischen Betrachtung des Menschen entfernt hat. Was ursprünglich als progressives Projekt begann, ist inzwischen so tief in bürgerliche Milieus eingesickert, dass selbst erklärte Konservative beginnen, biologische Unterschiede als lästige Störung zu betrachten. Plötzlich wird Gleichheit nicht mehr als Gleichwertigkeit verstanden, sondern als identische Pflicht, identischer Dienst, identische Funktion. Wer das infrage stellt, gilt sofort als rückständig oder verweichlicht. Doch diese Haltung verrät weniger über den Zustand der Gesellschaft als über die Schwäche eines politischen Diskurses, der sich davor fürchtet, grundlegende Tatsachen auszusprechen.
-
