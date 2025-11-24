Die Debatte über eine Wehrpflicht für Frauen zeigt, wie weit Deutschland sich von jeder realistischen Betrachtung des Menschen entfernt hat. Was ursprünglich als progressives Projekt begann, ist inzwischen so tief in bürgerliche Milieus eingesickert, dass selbst erklärte Konservative beginnen, biologische Unterschiede als lästige Störung zu betrachten. Plötzlich wird Gleichheit nicht mehr als Gleichwertigkeit verstanden, sondern als identische Pflicht, identischer Dienst, identische Funktion. Wer das infrage stellt, gilt sofort als rückständig oder verweichlicht. Doch diese Haltung verrät weniger über den Zustand der Gesellschaft als über die Schwäche eines politischen Diskurses, der sich davor fürchtet, grundlegende Tatsachen auszusprechen.