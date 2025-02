Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Als die Ampel im November letzten Jahres auseinanderbrach, wollte vor allem die CDU schnelle Neuwahlen. Das war auch der Wunsch der meisten Bürger. Viele – nicht alle – hatten die Ampelregierung einfach satt. Und es gab auch verfassungsrechtliche Fristen, die einen Zeitdruck aufbauten. Sehr früh wurde trotzdem vor einer schnellen Neuwahl gewarnt. Es sei organisatorisch nicht einfach, eine komplexe Wahl mit so kurzer Vorlaufzeit durchzuführen. Die Bundeswahlleiterin äußerte in einem Brief an den Kanzler sogar die Befürchtung, es sei nicht möglich, in so kurzer Zeit genügend Papier zu beschaffen, um Stimmzettel zu drucken. Das sorgte dann allerdings für Spott. Politisch führte an einer schnellen Neuwahl kein Weg vorbei.

Expats und die Post Ein Problem hatte man aber weniger auf dem Schirm: die Wahl durch Deutsche, die im Ausland leben. Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt. Schätzungen gehen von etwa drei bis vier Millionen aus. Sie sind nicht automatisch wahlberechtigt. Um wählen zu können, müssen sie einen bürokratischen Aufwand betreiben, der Zeit kostet. Der entscheidende Punkt dabei: Die Kommunikation mit der Verwaltung ist nicht digitalisiert. Briefwahlunterlagen können nicht per E-Mail angefordert und verschickt werden. Und die Wähler können nicht in Botschaften oder Konsulaten wählen. Alles geht nur per Briefpost. Man ahnt, dass das problematisch werden könnte.