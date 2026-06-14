Wenn Algorithmen Reden halten - Wie KI die geistige Leere der Politik entlarvt

Ein Text von Mario Voigt, offenbar mit KI erstellt, wurde erst nachträglich hinterfragt. Dass er vorher durchging, ist die eigentliche Pointe: KI klingt wie Politik, weil politische Sprache oft standardisiert, formelhaft und in Teilen geistig leer ist.