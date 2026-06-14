- Wie KI die geistige Leere der Politik entlarvt
Ein Text von Mario Voigt, offenbar mit KI erstellt, wurde erst nachträglich hinterfragt. Dass er vorher durchging, ist die eigentliche Pointe: KI klingt wie Politik, weil politische Sprache oft standardisiert, formelhaft und in Teilen geistig leer ist.
Schon seit Jahren werden Politiker mit Doktortitel von Pagiatsjägern verfolgt. Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) musste 2011 als Verteidigungsminister zurücktreten, Annette Schavan (CDU) im Jahr 2013 als Bundesbildungsministerin und Franziska Giffey (SPD) im Jahr 2021 als Bundesfamilienministerin.
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