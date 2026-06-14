Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident von Thüringen
Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident von Thüringen / picture alliance/dpa | Martin Schutt

Wenn Algorithmen Reden halten Wie KI die geistige Leere der Politik entlarvt

Ein Text von Mario Voigt, offenbar mit KI erstellt, wurde erst nachträglich hinterfragt. Dass er vorher durchging, ist die eigentliche Pointe: KI klingt wie Politik, weil politische Sprache oft standardisiert, formelhaft und in Teilen geistig leer ist.

VON MATHIAS BRODKORB am 14. Juni 2026 10 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Schon seit Jahren werden Politiker mit Doktortitel von Pagiatsjägern verfolgt. Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) musste 2011 als Verteidigungsminister zurücktreten, Annette Schavan (CDU) im Jahr 2013 als Bundesbildungsministerin und Franziska Giffey (SPD) im Jahr 2021 als Bundesfamilienministerin.

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Ingo Frank | So., 14. Juni 2026 - 19:08

Politikern zu entlarven …… schon gar nicht in diesem Fall der seinen Professorentitel durch einen entzogenen Doktortitel wegen Plagiatsvorwürfen nicht mehr benutzen darf. Nix mer mit Professor Doktor Mett nur das Thüringer Gehacktes ist übrig geblieben …..
Das besonders auch „weit aus bedeutendere CDU Größen wie v z Guttenberg, A. Schwan“ bei gleichem Delikt ihren Hut nahmen sei nur nebenbei erwähnt.
Weiter will ich mich zu dieser Person nicht äußern. Ich habe weder Lust in meinem Alter in der Andreasstraße (ehemaliges Stasi Gefängnis in Erfurt) zu landen oder mit 2 … 3 Monatsrenten bestraft zu werden …,,
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Christa Wallau | So., 14. Juni 2026 - 19:10

Fast nichts.
Nicht mehr die Politiker selber (bzw. ihre Ghostwriter) stellen sich die Floskeln für ihre Reden zusammen, sondern ein KI-Programm.
Die Inhalte bleiben dieselben, nämlich billiges Geschwafel, das anzuhören sich nicht lohnt.

Immer seltener ist originäres, ehrliches Reden in der Politik zu vernehmen; denn es ist nicht nur
mit viel anstrengendem Denken vorher verbunden, sondern zusätzlich äußerst gefährlich.
Jedes Wort wird ja auf die Goldwaage gelegt. Und wehe, wenn sich da etwas finden läßt, das irgendwie angreifbar ist! Sämtliche Kernpunkte der Rede sind dann egal, sobald ein einziges Wort Anstoß erregt.
Eine Gesellschaft, in der es nicht mehr um Sachlichkeit, Wahrhaftigkeit und Authentizität, sondern um "Wokeness" geht, hat nichts Besseres verdient als billige Reden, in denen Phrasen gedroschen werden.

Erst dann, wenn die Bürger wieder bereit sind, auf K e r n i n h a l t e zu achten, werden sich die Politiker bemühen müssen, E i g e n e s
von sich zu geben.

Thomas Hechinger | So., 14. Juni 2026 - 19:13

Mathias Brodkorb trifft einen wunden Punkt unserer politischen Kultur. Die eigentliche Frage ist nicht, ob KI bei Reden oder Gastbeiträgen eingesetzt wird, sondern warum ihre Texte oft kaum von menschlich verfassten Politikerreden zu unterscheiden sind. Wenn Algorithmen problemlos den erwartbaren Mix aus Floskeln, Emotionalisierung und Zeitgeist-Rhetorik erzeugen können, offenbart das die zunehmende Formelhaftigkeit des politischen Sprechens. Besonders überzeugend ist Brodkorbs Hinweis, dass Amtsträger für Inhalte verantwortlich sind – unabhängig davon, wer oder was die Worte formuliert hat. Die KI ist hier nicht das Problem, sondern ein Spiegel, der die geistige Verarmung öffentlicher Kommunikation sichtbar macht.

(Kommentar vollständig mit ChatGPT erstellt. Der Auftrag war: Bitte schreibe einen zustimmenden Kommentar von höchstens 800 Zeichen zum folgenden Artikel von Mathias Brodkorb.)

Walter Bühler | So., 14. Juni 2026 - 19:20

Ja, das erklärt vielleicht die stupende Taubheit und die Blindheit der politischen Alltagsrhetorik unserer Tage:

Gewöhnliche Amtsträger oder normale Funktionäre reproduzieren im Regelfall nur noch fertige triviale Phrasen ihrer Ämter oder ihrer Organisationen.
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Ungewöhnliche, selbst denkende und selbst redende Menschen sind auch deshalb unter Politikern und Funktionären selten. Aber in schwierigen Zeiten sind wir auf solche kompetenten Leitungspersonen angewiesen.

C. Schnörr | So., 14. Juni 2026 - 19:53

1. Bringt es auf den Punkt: Es geht NICHT darum, dass der Sprecher weiß wovon er spricht, sondern das der Zuhörer den EINDRUCK bekommt, das sei der Fall. Politiker wie dieser CDU-Clown würden ihre besten Reden genau dann halten, wenn sie einfach ihr M… hielten. Der Artikel ist prima bis auf den Pauschalvorwurf, „die KI hielte uns den Spiegel vor“, da Zuhörer generell authentische, faktenbasierte Reden eher nicht begrüßen würden. Das ist Unsinn, denn schließlich las ich gerade mit Interesse diesen Artikel über einen unangenehmen Sachverhalt. Und die breite Mehrheit in diesem Lande würde authentische Politiker, die denken, die sagen was sie denken und dann auch tun was sie sagen, bevorzugen.

Bernd Windisch | So., 14. Juni 2026 - 20:51

Es ist formelhaft, ritualisiert, erwartbar und dadurch belanglos.

Besser hätte man das tägliche Lamento hier nicht auf den Punkt bringen können.

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